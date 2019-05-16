Ailesini siyanür ile katleden şizofren gencin hastalığı neden tespit edilemedi? Şizofreni hastaları nasıl anlaşılır?

İzmir'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen genç ailesine içirdiği içinde siyanür bulunan içecekle katliam yaptı. Şizofren olduğu iddia edilen genç anne ve babasını siyanürlü içecekle öldürürken iki kardeşinin ise hastanede tedavi edildiği açıklandı. Peki ailesini siyanür ile katleden şizofren gencin hastalığı neden tespit edilemedi? Şizofreni hastalığı nedir? Şizofreni hastalığı nasıl teşhis edilir? Şizofrenler nasıl anlaşılır? Psikolog Nil Katre Koç, canlı yayında şizofreni hastalığı ve şizafren hastaları hakkında bilgiler verdi.