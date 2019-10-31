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01:56
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Her an hazırlıklı olun" talimatı! 31.10.2019 | 15:23
10:29
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı ile ortak basın açıklaması 31.10.2019 | 14:55
02:23
FETÖ şüphelisinden "kod sistematiği" itirafı 31.10.2019 | 14:27
00:52
AYM, İlker Başbuğ kararını verdi 31.10.2019 | 14:04
08:35
Bakan Albayrak Malatya'da 31.10.2019 | 12:35
33:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malatya'da önemli açıklamalar 31.10.2019 | 11:41
01:19
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek" 31.10.2019 | 11:27
02:43
02:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında! 31.10.2019 | 10:22
02:15
CHP'li eski başkandan yeni kadın başkana saldırı! 31.10.2019 | 10:07
02:05
ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler 31.10.2019 | 02:11
01:19
İnancına uygun giyinen kişiyi kameraya alıp böyle alay ettiler 30.10.2019 | 23:28
01:59
Hrant Dink ABD'nin gerçek yüzünü 15 yıl önce öngörmüştü 30.10.2019 | 22:09
39:29
İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları... 30.10.2019 | 19:56
01:41
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Temsilciler Meclisi' açıklaması! 30.10.2019 | 17:12
03:57
21:59
21:43
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 15:30
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim" 30.10.2019 | 15:28