HDP binasında evlat nöbeti sonuç verdi! Acılı anne Hacire Akar oğluna kavuştu

Diyarbakır'da oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek il başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar, oğlunun karakola teslim olduğu müjdesiyle eylem yaptığı yerden polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Oğlunu görmek için karakola giden Hacire Akar, "Polisler oğlumun bulunduğunu söyledi, gideceğim oğlumu göremezsem yine gelip HDP önünde eylemime devam edeceğim" dedi. Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar'ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.