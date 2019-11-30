Web TV Yaşam Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı

Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı

30.11.2019 | 10:13

Ankara Kalesi'nde, surlardan düşen Berfin K.(15), ağır yaralandı. Polis ekipleri kız çocuğunun Kale'den nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde yaşandı. Berfin K., Kale'nin surlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Berfin K.'nin düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ilk müdahalenin ardından sağlık ve UMKE ekiplerince sedyeye bağlanarak, düştüğü yerden kurtarıldı. Berfin K., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 15 yaşındaki kız çocuğunun, Kale'den nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:00
Diyarbakır'da halde 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı! 30.11.2019 | 11:34
01:43
İzmir'de evinin duvarına yazı yazılan Alevi vatandaş Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dan şüphelendiğini açıkladı! 30.11.2019 | 11:03
01:41
Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı! 30.11.2019 | 10:09
03:26
Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı 30.11.2019 | 10:13
04:28
Mümin Sarıkaya'dan 'Ben Yoruldum Hayat'la Hercai'de gözyaşlarının sel olduğu o anlar... 30.11.2019 | 09:21
09:42
Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı! 30.11.2019 | 01:23
02:56
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 29.11.2019 | 18:01
02:42
Başakşehir'de 250 bin TL'lik kapkaç kamerada 29.11.2019 | 18:01
00:50
Gece lambası içinde uyuşturucu, kum torbası içinde hassas terazi 29.11.2019 | 18:01
00:57
Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu 29.11.2019 | 18:01
00:55
Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu 29.11.2019 | 18:01
03:01
3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden böyle vurdu! 29.11.2019 | 16:30
00:36
İstanbul Maltepe'de 'Şahane Cuma' izdihamında mağazanın camları kırılınca 3 kişi yaralandı! 29.11.2019 | 16:18
02:26
Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdı 29.11.2019 | 15:13
11:01
Müge Anlı'da esrarengiz cinayette stüdyo karıştı! (29 Kasım 2019 Cuma) Canlı yayında birbirlerine girdiler... 29.11.2019 | 14:20
02:15:06
Müge Anlı (29 Kasım 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan davranış... 29.11.2019 | 14:00
04:49
İstanbul'da yağmur altında lüks ayakkabı için 'Şahane Cuma' izdihamı! Vatandaşların alışveriş mücadelesi kamerada.. 29.11.2019 | 12:30
12:35
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan olay! Başkasından yaptığı çocuğu eski kocasının nüfusuna kaydettiren kadın bir de... 29.11.2019 | 11:15
04:42
Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Kasım 2019 Cuma) 36 yıl sonra annesine böyle kavuştu... 29.11.2019 | 11:51
01:33
Denizli'de kütüphanenin en yaşlı üyesi 29.11.2019 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN