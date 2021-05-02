ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi.
'CÜNEYT ARKIN' SORUSU MİLYONER'E DAMGA VURDU
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 'Cüneyt Arkın' sorusu damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu yöneltti.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Cüneyt Arkın sorusu
Sorunun doğru cevabı B şıkkı "Şırıngadaki hava boşluğundan"
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın da bu soruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Cüneyt Arkın paylaşımına, "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" notunu düştü.