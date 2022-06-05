Haberler Yaşam Haberleri Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:52

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam gelesi gündemdeki en önemli maddelerden birisi olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yeşil ışık yakarken, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak ise vatandaşların aklındaki en önemli soru işareti oldu. İşte, asgari ücret 2022 zammı için son dakika gelişmeleri!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevabını ararken, asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanıyor. Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın heyecanla beklediği Temmuz zammı hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret ek zam heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi? Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Mayıs ayı enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte asgari ücret için yeni zam oranı da netleşti.

İşte detaylar;

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, asgari ücret zammı için de yeşil ışık yaktı.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Asgari Ücrete Zam Sinyali

Başkan Erdoğan, "Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Mayıs Ayı Enflasyon Oranı İle Yeni Asgari Ücret Zammı Hesap Tablosu

6 aylık enflasyon beklentisine göre oluşan hesap tablosu şöyle;

ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Ak Parti'den Asgari Ücret Açıklaması

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası asgari ücret 2022 Temmuz zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Ömer Çelik, "Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Ayrıca "Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." ifadelerine de yer verdi.

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

Temmuz Zammı İçin Sinyaller Güçlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?
  • SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,
  • 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,
  • 5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.

Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,67,

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,17,

Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?

6 aylık memur zammı yüzde 39,17 olarak hesaplandı.

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Asgari Ücret 2022 zammı için yeni gelişme! Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?
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