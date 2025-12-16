Konut kredisi faizleri dip yaptı! Ev hayali kuranlar için işte banka banka en düşük oran

YENİDEN YAPILANDIRMA İLE ÖDEMELER DÜŞEBİLİR

Faiz indirimlerinin doğrudan vatandaşın borçlanma maliyetlerini düşürdüğünü ifade eden Mali Müşavir Mustafa Genç, 5 yıl (60 ay) veya 10 yıl (120 ay) gibi uzun vadelerde faizin geri dönüşünün yüksek olduğunu, bu nedenle faiz düşüşünün vatandaşın hanesine artı olarak geçtiğini belirtti.

Daha yüksek faizle kredi kullanmış olan vatandaşlar için ise refinansman (yeniden yapılandırma) seçeneğinin bulunduğunu ve bu sayede borçlanma maliyetinin ve toplam geri ödemenin daha düşük olacağını vurguladı.