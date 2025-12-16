Konut kredisi faizleri dip yaptı! Ev hayali kuranlar için işte banka banka en düşük oran

Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 38'e inmesiyle kredi kartı faiz oranları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla düşürüldü. Kredi kartlarının ardından konut kredilerinde faiz oranlarında son durum merak konusu oldu. Ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar banka banka konut kredisi oranlarını ve ödeme koşullarını araştırıyor.
Faiz indirimi sonrası konut kredileri düştü! Geri ödemelerde avantaj ne kadar oldu? | Video
A Haber ekranlarında konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, konut kredilerinde son durumu açıkladı.
KAMU BANKASINDA FAİZ ORANI EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 39.50'den yüzde 38'e çektiğini hatırlatan Genç, bu kararın piyasaya yansımasını değerlendirdi. En düşük konut kredi faiz oranı yüzde 2.65'e gerilediğini söyleyen Genç, bir kamu bankasının ise yaptığı kampanyayı açıkladı.
Mali Müşavir Mustafa Genç, ev almak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haber vererek, kamu bankalarından birinin en düşük faiz oranını yüzde 2.49 olarak bildirdiğini söyledi. Genç, bu faiz oranlarındaki düşüşün devam edeceğini de sözlerine ekledi.
1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ KAÇ TL OLDU?
Mali Müşavir Mustafa Genç 1 milyon TL'lik konut kredisi için örnek ödeme tablosunu da açıkladı. Genç, "Örneğin, daha önce yüzde 2.65 oran kullandıran bir kamu bankasında 1 milyon liralık, 120 ay (10 yıl) vadeli kredinin aylık taksit tutarı 27.700,65 TL iken, toplam geri ödemesi 3.354.838 TL idi. Yüzde 2.75 oranla kredi veren özel bir bankanın ise aylık taksit tutarı yaklaşık 33.000 TL, toplam geri ödemesi ise 4 milyon TL civarında seyrediyordu. Katılım bankalarının da oranlarının düşmeye başladı" dedi.
YENİDEN YAPILANDIRMA İLE ÖDEMELER DÜŞEBİLİR
Faiz indirimlerinin doğrudan vatandaşın borçlanma maliyetlerini düşürdüğünü ifade eden Mali Müşavir Mustafa Genç, 5 yıl (60 ay) veya 10 yıl (120 ay) gibi uzun vadelerde faizin geri dönüşünün yüksek olduğunu, bu nedenle faiz düşüşünün vatandaşın hanesine artı olarak geçtiğini belirtti.
Daha yüksek faizle kredi kullanmış olan vatandaşlar için ise refinansman (yeniden yapılandırma) seçeneğinin bulunduğunu ve bu sayede borçlanma maliyetinin ve toplam geri ödemenin daha düşük olacağını vurguladı.
İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:
5 - Alternatif Bank
• Faiz Oranı: % 2,89
• Aylık Taksit: 29.878,54 TL
• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL
4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)
• Faiz Oranı: % 2,85
• Aylık Taksit: 29.512,73 TL
• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL
3- Vakıf Katılım
• Faiz Oranı: % 2,74
• Aylık Taksit: 28.512,47 TL
• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL
2- HALKBANK
• Faiz Oranı: % 2,69
• Aylık Taksit: 28.060,70 TL
• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL