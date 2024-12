Vahap Seçer... Büyükşehir Belediye Başkanı... Tarsus doğumlu.

31 Mart 2019... İlk seçimi... Yüzde 45.08 oy aldı. 31 Mart 2024... İkinci seçimi... Oyunu artırdı... Yüzde 59.51.

Mersin'e gelip de Vahap Seçer'le konuşmamak olmaz. Kürt nüfusun "yüzde 25'in üzerinde olduğu" bir şehirden... Akdeniz'in parlayan yıldızı Mersin'den söz ediyoruz.

Sorduk:







- Kürt sorunu... Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı zeytin dalı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Terörün bitmesine tam destek vereceğiz" açıklaması... Mersinliler ne diyor? Sizin düşünceniz nedir?

Vahap Seçer'in ilk sözleri:

- Zeytin dalı... Çözüm... Barış... Kucaklaşma... Huzur... Kardeşçe yaşama... Herkesin beklentisi... Bu konuda adım atılıyor olması çok sevindirici.

***



Siyasi düzlemde... Ve siyasetin üstünde



Mütevazı... Kibir, takıntı yok... Sokaktaki insanla ilişkisi iyi... Zaten öyle olmasaydı "bu oyu" alamazdı.

"Kürt kökenli nüfusu" konuşuyorduk... Vahap Seçer, "DEM Parti'nin Mersin oyu yüzde 12-13 bandında" dedi.

Doğru... 14 Mayıs 2023 seçimleri... DEM Parti... Yüzde 13.23 oy... İki milletvekili.

Başkan Seçer, "Çocuklarını düşünün... Ve sandığa gitmeyenleri... Ayrıca AK Parti'ye oy veren muhafazakâr Kürt kesim de var... Yani Kürk kökenli nüfus yüzde 30'a yakın" diye devam etti.







Vahap Seçer'le sohbetten satırbaşları:

Siyasi düzlemde, siyaset üstü bir çözüm şart.

Ekonomik, sosyal, siyasal yönleri olan ve yıllarca Türkiye'nin enerjisini tüketen bir sorun.

Siyaseti bir yana bırakalım... İnsan, barışa ve çözüme karşı olabilir mi?

Gecikmeden bu olayın adı konulmalı... Çözüm süreci mi? Barış süreci mi? Sürecin hukuki boyutu konusunda kamuoyu aydınlatılmalı.

Şeffaflık... Ayrıntılar... Çözüme dönük yöntem... Hukuki zemin... Bunlar çok önemli.

***



Japon tutkalı



Fenerbahçe Parkı... Galatasaray Parkı... Mersin İdman Yurdu Parkı... Dondurmacı Halil... Tantunici Abidin... Ciğerci Bahattin... Künefeci Emin... Hatay Restoran... Mersin'in kalabalık yerleri... Dolaştık.

Kadın, erkek... Her yaştan, her dinden, her mezhepten, her etnik kökenden... Ve her siyasi görüşten insan var. Zeytin dalı... Barış... Kürt sorununa kalıcı çözüm... "Japon tutkalı" misali... Toplumda birleştirici... Yapıştırıcı etki yaratmış.

***



Batman'dan Mersin'e



Mersin yeni bir otele kavuşmuş... Henüz bir ay önce açılmış... Beş yıldızlı... Radisson. Konakladığımız otel... Beğendik.

Sorduk... Sahibi kim? Batman'ın Gercüş ilçesinden... Mersin'de yaşayan... Ethem Sevil yaptırmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hemşerisi.

***



Bahçeli'nin heykeli



Hamit İzol... Şanlıurfa-Siverekli... İzol aşiretinden.

45 yıldır Mersin'de.

İş insanı... Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı... Sultaşa Otel'in sahibi... Mersin İdman Yurdu'nun eski Başkanı... Yeni Güney Gazetesi'nin sahibi.

Konuştuk... Uzun uzun... Neler söyledi, özetleyelim:







Böyle bir adımı, Devlet Bahçeli'nin atması sevindirici.

Ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli.

Sayın Bahçeli'ye ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bahçeli'nin zeytin dalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği, Özgür Özel'in olumlu yaklaşımı, teröre destek veren ülkelere cevaptır... Derstir.

Bu konu günlük siyasetin, particiliğin konusu değildir.

Bahçeli'yi ölümüne destekliyoruz... Türkiye, rahat bir nefes alır... Milletçe rahat ederiz.

Bahçeli'nin heykeli dikilsin... Ben payıma düşeni veririm... Hiçbir yer olmazsa köyümün girişine ben dikeyim.

Açlığın çaresi var, ölümün çaresi yok... Akan kan dursun.

İçeride kale sağlam olsun... İçimizde birlik beraberlik olsun... Türkiye'yi kimse tutamaz.

***



Doğu'nun Bodrum'u



Hayat Özaltın Sitesi... Ev fiyatı 87 milyon lira. Şahika Villaları... 52 milyon lira... Yenişehir-Emre Konakları... Villa... 27 milyon lira. Yenişehir... New Sitesi... 4+1... 14 milyon lira. Yenişehir... Solaris Sitesi... 4+1... 27 milyon lira.







10 yıl önce... Mersin, konut fiyatlarının en düşük olduğu şehirdi. Şimdi... Merkezde... Sahil şeridinde... Villalar... Apartmanlar... İnşaat patlaması var. Mersin... Doğu'nun, Güneydoğu'nun Bodrum'u... Ama bu Bodrum farklı Bodrum... Gelenler, konut alanlar, 12 ay Mersin'de yaşayanlar.

Unutmadan... Müteahhitlerin çoğu Doğu'dan... Güneydoğu'dan... Kürt kökenli.

***



'Bir an önce olmalı'



Şevket Coşkun... Toros Dağları'nın yörüklerinden... Tarsuslu. Mersin'de yaşıyor... 42 yıllık gazeteci... Üç dönem Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

- Şevket... Senin pencerenden neler görünüyor?

- Yavuz Abi... Bölge heyecanlı... Ve bekleme içinde... Milletin gözü, kulağı Ankara'da.







Bu sözleri... Beklentiyi... Mersin'de belki 40 kişiden dinledik.

Şevket Coşkun "Türkiye... Ve elbette Mersin de çok acı çekti... Anneler ağladı" dedi ve devam etti:

Herkes, "Bir şey olsun... Ve bir an önce olsun" beklentisinde.

Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla yeni bir dönem başladı... Halk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de destek vereceğini düşünüyor.

Aman savsaklanmasın... Hızlı hareket edilsin... Toplumda büyük bir beklenti var.

***



Sarı yaz... Devamı yarın



Çukurova... Hava, halkın deyimiyle, "limonata".

Palto, pardesü, manto giyen görmedik. Kahvede, lokantada açık havada oturuluyor... Mekânın içine ancak akşam saatlerinde giriliyor... Hava serinleyince.

Tarsus... Mezitli... Erdemli... Otogar... Sebze ve meyve hali... Semt Pazarı... Dolaşmaya devam. Gözlemlerimiz... Yarın da sürecek.