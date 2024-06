Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mübarek Kurban Bayramı'nın son günü, evinize gelecek misafirlerinize uygun tariflere yer veriyorum. Bir tanesi hemen hemen çoğumuzun evinde pişirmeye alışık olmadığı hünkar beğendi, kuru kayısılı enfes bir iç pilav ve şekerparenin esmer hali. Bakalım bugünlük bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...







KAKAOLU ŞEKERPARE

MALZEMELER

1 çay bardağı irmik

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

100 gr. tereyağı veya margarin

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

4 su bardağı şeker

2 dilim limon

1 adet kabuk tarçın

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri yoğurup yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça alıp yuvarlıyoruz. Fırından çıktıktan sonra üzerine ılık şerbeti döküyoruz.







KAYISILI İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

2 su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 avuç kuru kayısı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet kuru soğan

Toz tarçın

Yeni bahar

Toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

1 bağ dereotu ve maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: İlk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alarak, üzerine bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekleyerek tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekleterek başlıyoruz. Ardından verilen sürenin sonunda tuzlu suyu döktükten sonra pirinçleri bol suda birkaç su yıkayıp suyunun süzülmesi için bir süzgeç içine alarak bir kenarda iyice süzülmeye bırakıyoruz. Ardından bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstıkları da küçük bir kasenin içine alarak üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip minik minik doğranmış kuru kayısı, kuş üzümleri ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz. Tereyağını ilave ederek, yağın erimesini sağladıktan sonra üzerine soğanları incecik doğrayarak, pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz. Pirinçlerin üzerine kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık, kayısı ve kuş üzümlerinin ıslama suyunu süzdükten sonra ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından pirinçlerin üzerine sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve tuz ilave edip karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatarak kısık ateşte, suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ilave ederek pilavı alt üst yapıp bir-iki kez çevirip karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatıp pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.







HÜNKAR BEĞENDİ

MALZEMELER

ET İÇİN:

600 gram kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

BEĞENDİ İÇİN:

4 adet patlıcan

1,5 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Hünkar beğendi yapımında patlıcanları ocağın üzerinde közleyin ve kenara alın. Kuru soğanı ve domatesi yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırıp soğanları yağda kavurun. Sarımsağı da kıyıp soğanlara ilave edin ve kısa bir süre daha kavurun. Kuşbaşı eti de soğanlara ilave edip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Domates salçası, tuz ve karabiberi ilave edin. Salçanın kokusu çıkınca domatesleri de ekleyin. 2 su bardağı da sıcak su ilave edip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Beğendi için patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları ve sütü de ekleyip homojenleşene kadar sürekli karıştırın. Tuz ve karabiberle birlikte kaşar peyniri de ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Beğendiyi tabakların ortasına yerleştirip üzerine eti koyun ve sıcak servis edin.