Dişileri kontrol etmenin, alfa erkek babunlara maliyeti ortaya çıktı.

Kenya'daki Amboseli Babun Araştırma Projesi kapsamında 204 erkek babundan toplanan 14 yıllık davranış kayıtları incelendi.

Ve Alfa erkek babunların, dişileri korumak için harcadıkları çaba yüzünden strese girdiği tespit edildi. Bu stres yaşam sürelerini bile kısaltıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre Alfa babunlar, glukokortikoid hormonunu diğer erkeklerden yüzde 6 daha fazla salgılıyor.

Bu ve benzeri hormonlar, zorlu durumlarda enerjiyi artırmak için salgılanıyor.

İnsanlarda da bu tepki toplantıya geç kalmaktan maraton koşmaya kadar her türlü zorlukta harekete geçiyor.

Ayrıca alfa babunlarda T3 adı verilen tiroit hormonu seviyeleri daha düşük çıktı.

Bu da alfa erkeklerin aldıklarından daha fazla kalori yaktıklarını gösteriyor.

Meğer erkek babunlar aralarındaki kavgayı pek önemsemiyor, kaşını kaldırıp ya da dişlerini gösterip aralarındaki meseleyi çözüyorlarmış.

Alfa babunların asıl ömründen ömür alan olay; eşlerini korumak ve izlemek için harcadıkları vakitte gizliymiş.

Alfa erkeklerin dişileri kontrol etmeye ve korumaya harcadığı zaman, diğer ihtiyaçlarını sürekli kesintiye uğratıyormuş.







Araştırmacılar aynen şunu söylüyor: "Yüksek rütbeli olmanın erkeklere çiftleşme ve yavru sayısı açısından faydaları olsa da analizimiz, bu statünün aynı zamanda maliyetler de getirdiğini gösteriyor."

Örneğin bir alfa babun yiyecek aramaya başladığında eşi kalkıp uzaklaşınca erkek de işini bırakıp onu takip ediyor.

Bu durum çok sık gerçekleşince stresin, alfa babunların yaşlanmasını hızlandırdığı, hatta yaşam sürelerini kısalttığı ortaya çıktı.

Yani alfa olmanın maliyeti ise daha hızlı yaşlanmak ve daha çabuk ölmek.

İnsanlarda da erkekler için alfa, beta, sigma, omega vs. gibi sınıflandırmalar yapılıyor.

Alfalar yönetici ve hükmedicidir. Bir ortama girdiğinde fark edilmeyi, flörtü sever. Maskülen özelliklerini öne çıkarır.

Betaların ise alfalara göre kendine güveni çok yüksek değildir. Yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Duygusaldır vs.

Sigmalar ise manipülatiftir. Zekalarıyla ilgi çekerler. İkna ve manipülasyon yetenekleri yüksektir vs.

İnsan türünde zaten erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor ve daha erken ölüyorlar.

Bilim insanları alfa babunlardan sonra alfa erkeklerin de yaşlanma hızlarını ve yaşam sürelerini ortaya çıkarsalar da öğrensek.

Yukarıdaki verilerden de yola çıkarak alfa erkeklerin belaya daha yakın ve hızlı yaşadıkları için betalara göre daha çabuk yaşlandığını söyleyebilir miyiz?

***

GELİRİ 100 BİN LİRAYMIŞ!



Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Yangınla ilgili personelini ve denetim firmasını suçladı. Ve yangında hiçbir suçu olmadığını söyledi.

Şaşırdık mı? Elbette hayır!

Oysa Ergül'ün Bolu'daki diğer oteli; Gazelle Resort'ta da ihmaller zinciri tespit edildi.







Yani adamın iki oteli birden de yanabilirdi.

Demek ki, suçu anında personeli dair herkese yıkan, hiçbir suçu olmadığına inanan ultra bir pişkinle karşı karşıyayız!

Peki, bir odanın geceliği 30 bin TL olan otelleri olan Ergül'ün aylık gelirini 100 bin TL açıklamasına ne demeli?

Dalga geçmiş!

Gelir beyanlarının mahkemede bile yalan söylendiği ülkemizde faciaları önlemek, denetimleri sıklaştırmak için yapılacak çok iş var.

***

BU NASIL BİR KÖTÜLÜKTÜR?



Otel yangınında ölenlerin yakınlarını telefon numaralarını bulup, arayıp, dalga geçip ve küfür etmek nasıl bir kötülüktür, kansızlıktır aklım almıyor!

Aklıma ilk, 6 Şubat depreminde enkaz altındakilerle dalga geçilme olayı geldi.

Bu pislikler, yakınlarını kaybedenlerin telefonlarına nasıl ulaştılar? Kimlik verilerimiz çalındığı için!

***

DOLANDIRICILARA YENİ ÖNLEMLER



Hükümet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor.

Yapılacak yeni düzenleme ile eft, havale gibi para transferi işlemlerinde bankadan onay isteme mesajı dışında, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların abonelikleri anında iptal edilecek, teknik altyapı kurulacak.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak vs.

Nihayet beklenen adımlar atıldı.







En önemlisi bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak olması.

Bankalar ele geçirilen mobil hesaplarla ilgili daha fazla güvenlik önlemi almalı. Örneğin mobil bankadan habersizce çekilen krediler!

Dolandırılanlar paralarını kaybetmelerinin yanı sıra çekilen krediyle borç batağına sokuluyorlar.

Elbette dolandırıcıların da eli armut toplamıyor. Onlar güvenlik teknolojisindeki gelişmeleri çok yakından takip edip, sürekli yeni yöntemler icat ediyorlar.

Telefon hattı alma sayısına da dolandırıcıların işini zorlaştıracak bir sınır getirmeli.

Belli yaşın üstünde insanlar için mobil bankacılıkta para transferi limiti getirilmeli.

Büyük miktarlarda paralar bankadan yapılmalı vs. Alınacak daha çok önlem var.

***

KISA ETKİLEŞİMİN FAYDASI



Yeni bir araştırmaya göre kahve alırken hal hatır sormak, otobüsten inerken sürücüye teşekkür etmek, selamlaşmak, kapıyı tutmak gibi kısa etkileşimler, insanların mutluluğuna katkıda bulunuyor.

Bunu araştırmaya bile gerek yok, insan sosyal bir varlık.







Çevresiyle iletişim kurmadan, bir bağ oluşturmadan yaşamak yalnızlığa ve soyutlanmaya neden olur.

Birçok araştırma yalnızlık ve çevreden soyutlanmanın sigara kadar zararlı olduğunu gösteriyor.

Hepsinden önemlisi iyilik yapmak kabul edilebilirlik oranınızı yükseltiyor, mutluluk hormonunu artırıyor.

***





