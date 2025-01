İstanbul Galata'da yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi (15) kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki bitpazarında bıçaklı saldırıya uğradı.

Pazarda iki çocuk, Mattia'da "Çok yakışıklısın." diye laf atmış. Minguzzi ise "Pardon kardeşim." yanıtını verince laf atanlardan biri "Ben senin nereden kardeşin oluyorum" diyerek Mattia'dayı beş bıçak darbesiyle ağır yaralamış.

Bıçağı kullanan B.B.'nin (15) bir adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin (16) ise iki adet sabıkası çıktı. Ve ikisi de tutuklandı.

Saldırganlar çocuk oldukları için sabıkalarına birer suçta eklenerek kısa sürede dışarı çıkar.

Üç evlat sahibi bir baba olarak, en korktuğum şeyi yaşamış zavallı Mattia.

Siz en iyi eğitimi veriyorsunuz, vatana millete hayırlı, kurallara uyan terbiyeli bir evlat yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama kötü ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar okul çıkışlarında, mekânlarda bekleyip sırf kavga çıksın diye laf atıp çocuklarınızı yaralıyor ya da öldürüyorlar.

Elbette bu saldırıların kökeninde sınıfsal öfke de var ve bu da ayrı bir yazı konusu.

Ancak sabıkalı, saldırgan çocukların genelde mafya özentisi, dövdükleri, bıçakladıkları insanlarla övünen belalı tipler.

Günümüz çocukları daha erken olgunlaştıkları ve daha kolay suça bulaştıkları için birçok ülkede ceza ehliyet yaşı 15 ve daha aşağısına düşürülmeye başlandı.

Türkiye'de de ceza ehliyet yaşı düşürülmeli ve suç işleyen çocukların yetiştirilmesinde ebeveynlerin ihmali varsa onlar da ABD'de olduğu gibi cezalandırılmalılar.

Bazı aileler çocuklarını bilinçli şekilde şiddete yatkın yetiştiriyor ya da suça teşvik ediyor. Ve bunun da bir cezası olmalı.

Mattia bizim de çocuğumuz olabilirdi!

***



AKTİF VATANDAŞ OLMALIYIZ

Bolu'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra ülkece yangınlara karşı duyarlı olduk.

Yangın söndürücülere talep artınca fiyatlar uçtu. Yangın yönetmeliğine uymayan oteller kapatılmaya başlandı vs.

Tıpkı deprem gibi doğal afetlerden sonra yapılan ihmalleri tartıştığımız gibi bir süre sonra bu yangın faciasını da unutacağız!

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da hastanede yatan bir kadın gurbetçi, odasında yangın alarmı için yapılan kontrolün videosunu sosyal medyada paylaştı. Ve bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Gurbetçimiz sadece birkaç gün kaldığı hastanede bile rutin bir şekilde kontrolün yapıldığını bizlere göstermiş oldu.

Siz hiç kaldığınız bir otelde, yaşadığınız sitede ya da çalıştığınız iş yerinde yangın sistemlerinin kontrol edildiğini gördünüz mü?

51 yaşındayım yangın söndürme sistemlerinin Almanya'daki gibi kontrol edildiğine şahit olmadım.

Mutlaka yapanlar vardır ama yangın karşı güvenlikte eksiklerimiz olduğu bu son yaşanan faciayla da görmüş olduk.

Yangına ve doğal afetlere karşı alınacak önlemler her ülkede olduğu gibi bizde de yasalar ve kurallarla belirlenmiş.

Kâğıt üstünde her şey en ince ayrıntısına kadar yazılmış ama iş uygulamaya ve denetlemeye gelince en tepeden en aşağıya kadar çoğumuz sınıfta kalıyoruz!

Başta yetkililer işini yapmıyor ya da daha çok rant için yönetmeliklerdeki açıklarından faydalanmalarına göz yumuyorlar.

Denetçilerin sayısı az, denetlemeler yetersiz ve çoğu zaman belli çıkar ilişkileri içerisinde eksiklere, hatalara göz yumuluyor.

Görmezden gelmenin, kurallara uyulmamasının en büyük nedeni ise kısa yoldan zengin olma isteği.

6 Şubat depremlerinde en yeni en lüks rezidanslar, binalar yıkıldı. İnsanlar depreme karşı güvenli diye aldıkları binaların altında can verdi!

Ulaşımdan bina güvenliğine, sağlıktan yeme içmeye her sektörde kısa yoldan zengin olmanın yol açtığı eksiklikler, kuralsızlıklar yüzünden insanlar hayatını kaybediyor. Sürekli bir facia yaşanıyor.

Hayatımızın her alanında Alman disiplininde sıkı denetimler uygulanmalı.

Bunu vatandaş olarak da dile getirmeli, gördüğümüz eksiklikleri yetkililere iletmeliyiz.

Bir otelde yangın tüpü mü yok, bir restoranda hijyen kurallarını uyulmuyor mu, komşunuz tadilat yaparken binaya zarar mı verdi hemen şikâyetçi olun.

"Böyle gelmiş böyle gider", "Şikâyet etsek de bir şey değişmez" dememeliyiz.

Bu hayat, bu ülke bizim! Sorunları çözmeyen yöneticilere, yetkililere inat sorunların çözümünün takipçisi aktif vatandaşlar olmalıyız.

Elbette şikâyetleri çözmeyen yetkililer varsa da onları da şikâyet etmeliyiz.

***



ÇOCUKLU AİLELERE ELEKTRİK YÜKSEK GELİRSE!

Şubat ayından itibaren aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak.

Yeni düzenlemenin özellikle elektrikli aracını evde şarj eden yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendirdiği belirtiliyor.

Sübvansiyonlu fiyatlar elektrikli araç evde şarj edilince yakıt masrafı neredeyse bedavaya geliyordu.

Elbette devlet elektrikli araçların faturasını ödememeli ama bu yeni uygulama çok çocuklu ailelerin de elektrik faturasını yükseltebilir.

Daha önce de yazdım; çocuklu ailede süpürge, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi, TV, kombi vs. sürekli çalışır.

Çocuklu ailenin ütüsü bitmez!

Çocuklar sabah okula gideceği için kirlilerin yıkanması, ütülenmesi elektrik tarifesinin en yüksek olduğu saatlerde yapılıyor!

Yani çocuklu ailenin elektriği fazla kullanması mecburiyettendir.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonenin etkilenmesi bekleniyor.

Eğer yeni düzenlemeden çocuklu aileler de etkilenirse bu adil bir uygulama olmaz!

Elektrikli araçları alanlar belli. Sadece bu kişilere yönelik bir fiyat uygulaması yapılamaz mıydı?

***



Altyazı

"Çocukluk, insanın boğazına oturan yumru gibidir. Kolay kolay yutulmaz." (Incendies)