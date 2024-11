Hangi yapay zeka uygulaması size göre?

Her kullanıcının aklında üretici yapay zeka uygulamaları var. Eğer Android ya da Apple iPhone telefonlardan biriyle kullanacağınız yapay zeka uygulamasından en yüksek verimi almak istiyorsanız, önce deneyimlerinizden yola çıkın. Google için sadece kendi evi android platformu değil, daha önce iPhone kullanıcılarına yakınlaştırmak için kurduğu ilişkinin nereye gideceği belli değil. Şimdi öncelikle iPhone'dan başlayalım. Apple gönlünü Open AI'ın Chat GPT'sine kaptırık uzun süreli iş birliğine girişmiş olsa da Google, açık kapıdan içeri dalıp Apple iPhone kullanıcısını ikna etmeye çalışıyor. Türkçe nasıl bir kullanıcı olduğunuza bakın ve kararı ona göre verin. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Türkçe iPhone kullanan birinin hangi yapay zeka uygulamasını kullanacağına karar vermesi hiç kolay değil. Doğru bağlama yeteneği, insanların ihtiyaçlarına göre esnek olması, görsel ve işitsel olarak doğru çalışması kaçınılmaz. Sonuç olarak, hangi yapay zeka asistanının sizin için daha faydalı olacağı, bireysel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Her iki modeli de deneyerek hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Özetle, daha kapsamlı ve yaratıcı içerik isteyenler için ChatGPT, daha fazla entegrasyon ve gerçek zamanlı bilgi isteyenler için ise Gemini Live önerilebilir.









DOĞAL VE AKICI KONUŞMA

Eğer doğal ve akıcı bir konuşma deneyimi arıyorsanız ve Türkçe dilini iyi anlayan bir yapay zeka asistanına ihtiyacınız varsa, Gemini Live sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Eğer daha geniş bir bilgi tabanına ve daha hızlı yanıt sürelerine ihtiyacınız varsa ve Türkçe dilindeki eksiklikler sizin için çok önemli değilse, ChatGPT'yi tercih edebilirsiniz. Google'ın yapay zeka dünyasında yepyeni bir çağ başlatan yapay zeka destekli kişisel asistan Gemini, artık iPhone kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş mobil uygulamasıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok bölgede App Store'da ücretsiz olarak erişime açıldı. Gemini, Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak günlük işlerinizde size yardımcı oluyor. Gmail, YouTube, Google Maps, Takvim gibi günlük hayatta sıkça kullanılan Google uygulamalarından bilgileri tek bir sohbette görüntülemek mümkün.



GÖRSEL İHTİYAÇ VE YETENEK

Güncel bilgi ve doğru bağlamı yakalamaya çalışan örnek ihtiyacı giderek artıyor. Web üzerinde anlık bilgiye ihtiyacı olan kullanıcılar, Gemini Live'dan daha fazla fayda sağlayabilir. Derin bilgi ve yaratıcı içerik üretimi için ChatGPT'nin yetenekleri kullanıcıları memnun etmeye çok yakın. Teknik veya yaratıcı projelerle ilgilenenler için ChatGPT daha uygun olabilir. Google ekosistemi kullanıcılarının macera aramasına gerek yok. Google hizmetlerini yoğun kullananlar, entegrasyon avantajları nedeniyle Gemini Live'ı tercih edebilir. ChatGPT, Google'a kıyasla daha yüksek bir gizlilik algısına sahip olabilir. iPhone Gemini mobil uygulaması, aralarında Türkçenin de olduğu pek çok dilde kullanıma açıldı. Kullanıcıların Gemini ile konuşarak anında yanıtlar alabileceği, bilgi arayışlarını daha hızlı ve doğal bir şekilde gerçekleştirebildikleri ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kullanıma sunulan Gemini Live, artık iPhone'larda da kullanılabiliyor. Gemini Live, şu an için 10'dan fazla dilde mevcut ve yakında daha fazla dil seçeneği eklenecek.



EN BÜYÜK MERAKINIZ GÖRSELLER OLUŞTURMAKSA...

Gemini'ın metinden görsel oluşturan görsel üretim modeli Imagen 3, yaratıcılığı besliyor, görsel dünyanın kapılarını aralıyor. Imagen 3'ün çeşitli stillerde oluşturduğu görsellerle hayal gücünün sınırlarını zorlayan çalışmalar yapılabiliyor. Ancak ortaya çıkan ekosistem yanıtı her şeyi değiştiiryor. Kısacası Open AI oluşturduğu geliştirici ağıyla yeni yetenekler kazanacak. Böylece görsel, metinlerde kavramsal ve işitsel yetenekler kazandırıyor.









ANDROİD TELEFON KULLANANLAR İÇİN PİL, DİL VE İNTERNET KULLANIMI ÖNE ÇIKTI

ChatGPT, geniş bir dil desteği ve doğal dil anlama yeteneği sunuyor. Bu sayede karmaşık sorulara hızlı ve detaylı yanıtlar verebiliyor. ChatGPT, Türkçe dilinde oldukça yüksek bir doğrulukla çalışıyor. Türk kullanıcıları için kapsamlı destek sağlıyor. Android'deki OpenAI uygulaması, yazı yazma, sohbet etme ve yaratıcı fikirler geliştirme gibi birçok farklı işleve sahip. Ayrıca daha geniş kullanım alanlarına hitap eden bir model olarak güçlü bir seçenek. ChatGPT, kullanıcıların verilerini işleme konusunda güçlü bir gizlilik politikası sağlıyor ve birçok kullanıcı için güven veriyor. Kişiselleştirme seçenekleri sınırlı olabilir, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tamamen uyarlanması zor olabilir. Android uygulaması çevrimdışı olarak çalışmıyor ve internet bağlantısı gerektiriyor. Tam özelliklere erişmek için ücretli bir plan gerekebilir; bu da bazı kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir. ChatGPT, Android cihazlar için kolayca indirilebilen bir uygulama olarak mevcuttur. Genellikle Gemini'den daha hızlı yanıt süreleri sunuyor. Çok çeşitli konularda kapsamlı bilgiye sahiptir ve bu bilgiye dayalı yanıtlar üretir. Birçok üçüncü taraf uygulama ile entegre olabilir ve bu uygulamalar içinde kullanılabilir. Türkçe dilini anlama ve üretme konusunda Gemini kadar yetenekli değil. Bazen hatalar yapabilir veya anlamsız cümleler üretebiliyor. Görüntü veya ses gibi farklı veri türlerini işleme yeteneği sınırlıdır. Eğitim verilerinin bir kesme noktası vardır, bu nedenle güncel olaylar veya bilgiler hakkında her zaman doğru yanıtlar veremeyebiliyor.







YENİLİKÇİ SAĞLIK GİRİŞİMLERİ HAYATIMIZA DOKUNUYOR

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı, sürdürülebilir, erişilebilir ve yenilikçi sağlık modelleri geliştiren girişimleri destekliyor. Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor; küresel iş birlikleri ile girişimlerin küresel pazarda büyümesine destek oluyor.

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom Ventures, bugüne kadar sağlıktan eğitime, üretken yapay zekâ çözümlerinden görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alandaki girişime önemli katkılar sağladı.

TT Ventures GSYF ile yatırım yapılan Virasoft ve Albert Health, TT Ventures Pİ- LOT mezunlarından Aivisiontech ve Hevi AI yapay zekâ destekli çözümleriyle sağlık alanında erken teşhis, kronik hastalık takibi ve önleyici sağlık yaklaşımlarını teşvik ederek dijital dönüşüme katkı sunarken; aile teknolojileri alanında Kidolog, online uzman desteği sağlıyor.



İNOVASYON KÜLTÜRÜNE KATKI

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türkiye'nin en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden Türk Telekom olarak, birçok sektörün dijitalleşmesine öncülük ederken, özellikle girişim ekosistemini güçlendirecek girişimlere odaklanıyoruz.

Girişimlere sunduğumuz hızlandırma programları ve yatırım fırsatları ile girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlıyoruz. Gelişen teknolojilerin yaşamın her noktasında olduğu gibi sağlık alanında da önemli fark yarattığını biliyoruz. Yaptığımız işlerin merkezine insanı ve sunabileceğimiz değeri koyarak sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dijitalleşmeye katkı sunuyoruz. Bu kapsamda dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft ve yapay zeka destekli sesli sağlık asistanı Albert Health önemli yatırımlarımız arasında bulunuyor.

TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zekâ çözümleri geliştirirken, Hevi AI yapay zekâ destekli sistemleriyle kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandırıyor.

Yatırımcısı olduğumuz TT Ventures PİLOT mezunu aile teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kidolog, 7/24 online uzman desteği ile bugüne kadar 35'ten fazla ülkede, ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu yenilikçi girişimlerle insan yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan dijital çözümlerin yaygınlaşmasına ve girişimlerin dünyaya açılmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aivisiontech: Sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zekâ çözümleri Spor ve sağlık alanlarında inovatif yapay zekâ çözümleri geliştiren teknoloji şirketi Aivisiontech, geliştirdiği ai4sports platformu ile sporcuların antrenman öncesi ve sonrası termal görüntülerini analiz ederek kas yorgunluğu ve sakatlık riskini 15 saniye içinde değerlendiren bir sistem sunuyor. Spor takımlarına yönelik sunulan çözümlerle takımların teknik ekiplerine yapay zekâ tabanlı destek veriliyor. Kamu hastanelerine yönelik geliştirilen uygun fiyatlı çözümlerle de hasta değerlendirme süreçleri kolaylaştırılıyor.

Hevi AI: Sağlık hizmetlerini dönüştüren yapay zekâ TT Ventures PİLOT programından 2020 yılında mezun olan Hevi AI, sağlık sektörüne yapay zekâ tabanlı çözümler sunuyor. Hevi AI'ın ürün portföyü, kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandıran ve teşhis doğruluğunu artıran yapay zekâ destekli çözümler ile küresel pazarlarda kolay uyarlama imkanı sağlıyor. Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan'da hizmet veren Hevi AI 2025 yılı itibarıyla Katar pazarına giriş yapmayı hedefliyor. Ürünlerini kamu sağlığı alanında erişilebilir hale getirerek Türkiye'de sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

Virasoft: Kanser teşhisinde yapay zeka destekli çözümler Yapay zekâ destekli karar destek algoritmaları, iş akışı çözümleri ve telepatoloji platformlarıyla kanser teşhisi ve tedavisini iyileştirmeye odaklanan Virasoft, yılda 400.000 vaka ile 20'den fazla kurumda patologların iş akışını ve karar alma süreçlerini destekliyor. New York'taki merkez ofisi ve İstanbul'daki Ar-Ge ekibiyle küresel genişleme yolunda adımlar atan Virasoft, Singapur, Malezya, Gürcistan, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de demo süreçlerini sürdürmektedir.

Kidolog: Ebeveynler için teknoloji destekli danışmanlık Ebeveynlere ihtiyaç duyabilecekleri birçok alanda multidisipliner bir yaklaşımla online destek sağlayan bir aile teknolojisi şirketi olan Kidolog, 10 farklı kategoride, doğrulanmış ve alanında profesyonel uzmanlardan 7/24 online destek sunuyor. Sağlık Bakanlığı onaylı sistemleri; e-Devlet, e-Nabız ve e-Reçete entegrasyonlarıyla güvenilirlik sağlayan Kidolog, bugüne kadar 35'ten fazla ülkede ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Albert Health: Yapay zekâ destekli sesli sağlık asistanı Kronik hastalara tedavilerini yönetmede yardımcı olan sesli bir sağlık asistanı olarak Albert Health, Türkiye'nin 'ilk' sesli sağlık asistanı olarak tanımlanıyor. Düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapıp tansiyon, şeker ve nabız değerlerini kaydediyor. Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor. Her yaştan insanın kullanabileceği arayüze sahip olan sistemde hastaların tüm sağlık ölçümlerini sesli komut sistemiyle de kaydederek doktoruyla ya da yakınlarıyla paylaşıyor.