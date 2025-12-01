1 milyar Euro’luk batarya yatırımı

Türkiye, yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji firması LG ile Türk şirketi Go Enerji'nin iş birliğinde Türkiye'nin en büyük batarya paketi üretim fabrikasının Ankara'da kurulması kararlaştırıldı. İlk finansman paketi olan 45 milyon euro'luk yatırım devreye alınırken GO Enerji CEO'su Gökhan Yıldız, yatırım tutarının uzun vadede toplamda 1 milyar euro'yu aşma potansiyeli olduğunu belirterek, enerji depolama konteynerleri üretileceğini anlattı. GO Enerji Batarya Üretim Fabrikası, Ankara Temelli'de kurulacak. Fabrikanın 2026'nın ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanırken GO Enerji ve LG Energy Solution arasında imzalanan stratejik yatırım ortaklığı anlaşmasına göre ilk aşamada 2.5 gigavatsaat kapasiteyle kurulacak olan fabrikanın kapasitesi 2 yılda 7.5 gigavatsaate çıkarılacak. Anlaşma kapsamında, diğer bataryalara oranla daha dayanıklı, daha yüksek performansa sahip ve daha uzun ömürlü olan "Kese Tipi Hücre" teknolojisi üretim hattı GO Enerji'ye devredilecek. Gökhan Yıldız, "Uzun vadede toplam yatırım değerinin 1 milyar euro'yu aşma potansiyeli olan fabrikamızın, ilk aşamada sağlayacağımız yaklaşık 100 kişilik istihdamın da tüm aşamalar tamamlandığında 900'ü bulmasını öngörüyoruz" dedi.