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Giriş Tarihi: 10.12.2022

1 milyon denetim hedefine ulaştık

1 milyon denetim hedefine ulaştık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık" dedi. Nebati, vergi inceleme ve denetimlerinde geçen yıl 1 milyon denetim hedefine ulaştıklarını belirtti.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdığımız vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik. Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik." Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti. Nebati, "Şubat 2023'te gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA

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1 milyon denetim hedefine ulaştık
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