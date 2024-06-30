1 yılda 100 bin KOBİ’yi e-ticarete taşıyacak

Hepsiburada, e-ticarete başlamak isteyen işletmeler için satış öncesi hazırlık sürecini kısaltarak, bir yıl içinde 100 bin küçük ve orta ölçekli işletmeyi (KOBİ) e-ticarete taşımayı hedeflediğini duyurdu. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşümle, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacağız. Amacımız ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek" dedi. Özgün, Hepsiburada ekosistemiyle bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını aktardı. Özgün, Hepsiburada'nın ilk çeyrekte sipariş adedinde yüzde 22, toplam satış hacminde ise yüzde 138 büyüdüğünü belirtti.İşlerini büyütmek isteyen işletmelerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu vurgulayan Özgün, "Yapay zekâya dayalı reklam çözümleri geliştiren HepsiAds ile iş ortaklarımıza dijital pazarlama stratejileri sunuyoruz. İş ortaklarımızın ürünlerini HepsiJet ile 81 ile taşıyoruz. Hepsijet satın alınan ürünlerin yüzde 82'si ertesi gün teslim ediliyor. Hepsipay ile ödeme ve vadelendirme hizmeti sunuyoruz" dedi.Firma, nisanda başlattığı yeni programla, İş Ortağım platformuna katılan satıcılara yüzde 60'a varan komisyon indirimi, 1.000 TL HepsiAds reklam bakiyesi ve 29.99 TL'den başlayan kargo fiyatları veriyor. Ayrıca, satıcılar 5 bin lira alışveriş kuponu kazanabiliyor. Oteller için havlu, nevresim gibi ürünler üreten bir tekstil mağazasının yöneticisi Yaşar Varol, "Hepsi- Jet'le siparişlerimizin tamamına yakını ertesi gün teslim edildiği için müşteri memnuniyetini üst düzeyde" dedi. Cansu Bulan'ın kurduğu zeytin markası da Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı desteklerinden yararlanan markalar arasında.