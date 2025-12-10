10 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL? İşte yanıtı…

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:37

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 10 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Peki, 10 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

10 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 54.44 TL

Motorinin litresi: 55.10 TL

LPG: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 54.29 TL

Motorinin litresi: 54.95 TL

LPG: 27.88 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.29 TL

Motorinin litresi: 56.13 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir

Benzinin litresi: 56.64 TL

Motorinin litresi: 56.47 TL

LPG: 28.33 TL

