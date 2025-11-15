10 ayda 50 bin mükellef incelendi

Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın 10 ayında yaklaşık 50 bin mükellefe yönelik inceleme gerçekleştirdi. Bu incelemelerde önerilen vergi ve ceza tutarı 220 milyar lirayı aştı. Geçen yıl kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik "Beyanname Gözetim Programı" başlatıldı. 40 bin mükelleften 17 bin 437'si matrahlarını 32 milyar lira artırdı. "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" ile daha önce herhangi bir gelir bildirmeyen 10 bin şirket ortağı riskli mükellef olarak belirlendi ve 2 bin 843'ü 15 milyar lira martah artışı yaptı. Belge düzeni ve KDV oranlarının kontrolü için 2025'in 9 ayında 1 milyon 110 bin saha denetimi gerçekleştirildi. 2024y ılına ait kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratalra ilişkin beyanname sayısı yüzde 24 artışla 2 milyon 248 bin oldu. Hesaplanan vergi 2 katına çıktı. Bu yıl 473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. 2022'de 2 milyon 250 bin olan gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısı yaklaşık 1 milyon artarak Eylül 2025 itibarıyla 3 milyon 200 bine ulaştı. Gelir vergisi beyanname sayısı 2024 yılında 5 milyona ulaştı.