10 çeyrek kesintisiz tek hane işsizlik

19 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi, işsizlikte de tek hane serisini 10 çeyreğe taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre işsizlik ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe göre 0.3 puan artarak yüzde 8.6'ya çıkmasına rağmen tek hanede kalmayı sürdürdü. Böylece 2023'ün ilk çeyreğinde başlayan tek hane serisi, 10 çeyreğe (2.5 yıl) ulaştı. İşsiz sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi oldu.

GENÇLER İSTİHDAMDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. Gençlerin iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan yükselirken, işsizlik oranı 0.4 puan geriledi" diye konuştu.