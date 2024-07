10 silahtan biri Türk kuleleriyle ateş edecek

Türkiye'de, savunma sanayi alanında teknolojik üretim hızla artıyor. Savunma sanayinin geleceğini robotik silah sistemlerinde gören ve 2022 yılında milli robotu üreten Sarsılmaz, şimdi de Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında silah kulelerini üretmeye başladı. Türkiye'nin bu alanda ağırlıklı olarak ithal ürün kullandığının altını çizen Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Best Grup'un kule sistemlerini bünyemize katarak Best Defence adıyla bu alanda bir firma oluşturduk. Silah Kuleleri ile savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu dolduracağız. Firma olarak en temel amaçlarımızdan biri her zaman Türkiye'de üretilmeyen silahların yerli üretimini gerçekleştirmek oldu. Bu yatırımla silah sistemlerini artık uçtan uca tamamıyla sağlayacak bir yapıya kavuştuk" dedi.Yapay zekâ ve dokunmatik ekran kullanımı özelliği ile öne çıkan kulelerin, yurtdışındaki muadilleri ile teknolojik olarak rekabet edebilir düzeyde olduğu iddia ediliyor. Kuleler, 15 dakikalık bir eğitimle keskin nişancı (sniper) klasında kullanım olanağı sağlıyor. Best Defence envanterinde yer alan ve artık Sarsılmaz silahlarıyla üretilmeye devam edecek, "Koralp Silah Kulesi" dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu olan standart olarak lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor.