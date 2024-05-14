100 milyar dolarlık hedef gerçeğe dönüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ABD'li iş çevrelerini Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanlığının her yıl gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı "Trade Winds Europe/Eurasia" forumunda yaptığı konuşmada, "ABD ve Türkiye'deki iş çevreleriyle birlikte fırsatları değerlendirebilirsek, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir. Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağlar pozitif bir şekilde gelişmektedir. Bu ivme sayesinde, son 10 yılda ticari ilişkilerimiz oldukça iyi gitmektedir" dedi.Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağların pozitif bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Bolat, "2008 yılında, 16 milyar dolar olan ticaret hacmi, yüzde 110 artarak 2023 yılında 33,5 milyar dolara erişmiştir. O dönemde 4,3 milyar dolar olan ABD'ye ihracatımız bugün 14,8 milyar dolara çıkmıştır. Bugün ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.