100 milyar dolarlık hedef için yeni yol haritası

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, özellikle beyaz eşya, tekstil, hazır giyim, otomotiv, sivil gemi inşası, turizm, teknoloji, elektrikelektronik, nükleer gibi stratejik sektörlerde ortaklıkların geliştirilmesine yönelik güncel yol haritası oluşturulması için düğmeye basıldı. Türkiye-ABD özel sektörleri öncülüğünde Dış Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan kapsamlı rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki temasları ve Başkan Trump ile görüşmesinin ardından güncelleniyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında ABD'nin önde gelen danışmanlık firması Boston Consulting Group (BCG) işbirliğinde, iki ülke liderlerince belirlenen 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda bir rapor hazırlandı. Yeni raporda özellikle beyaz eşya, tekstil, hazır giyim, otomotiv, sivil gemi inşası, turizm, teknoloji, elektrik-elektronik, nükleer ve üçüncü ülke ortaklıkları ile hedef eyaletlere öncelik verilecek. Yeni dönemde belirlenen sektörler ve üçüncü ülke ortaklıkları gibi öncelikli alanlarla hedef eyaletlere odaklanılacak.