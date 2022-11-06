100 milyar TL’lik alışveriş çılgınlığı

Milyonlarca tüketici her yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerçekleşecek olan büyük indirim günlerini heyecanla bekliyor. İlk olarak 11 Kasım'daki 11.11 indirimine aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan markalar, ardından 25 Kasım'da gerçekleşecek Efsane Cuma, Şahane Cuma ya da Black Friday isimleriyle bilinen indirimlere ve sonrasında da 28 Kasım'daki Siber Pazartesi için geri sayıma başlayacak. Hem markaların hem tüketicilerin kasım ayı indirimlerinden beklentileri büyük. Tüketicilerin online alışverişe artan ilgisi nedeniyle, büyük bir ciro artışı yaşanması bekleniyor. Piyasalara doping etkisi yaratacak olan 100 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığını marka patronlarına sorduk...Geçtığimiz günlerde Ticaret Bakanlığı internet alışverişlerinde malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurların karşılaştırılması, satıcı ve sağlayıcı hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi uyarısında bulundu.Alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, satıcı/sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.İndirim kampanyaları kapsamında birçok alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapıyor ya da yaptığını iddia ediyor. Satıcıların, önce ürünlerin fiyatlarını artırması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapmasına sıklıkla rastlanıyor. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak için ürünün önceki satış fiyatlarını araştırmak gerekiyor.Kampanyamızı4 Kasım'da başlattık.Tüm ürünlerimizdeetiketin yarısı, promosyonürünlerde ise yüzde70 indirim olacak. Kasım ayındageçen seneye göre ciromuzdayüzde 80 artış bekliyoruz.Kasımayında bu sene ciroda%25, adette %20 oranındabir artış öngörüyoruz.Bu sene Dünya Kupasınedeniyle televizyon ve ses sistemi,trend ürünlerden.9-13Kasım arasında yüzde50, 18-27 Kasım'da isetüm ürünlerde yüzde60'a varan indirimlerimizolacak. Kasım ayında ciro beklentimizgeçen yıla göre yüzde 150artış.Bu yılda kampanyadönemlerindeonline ve fiziksel satışlarınyüzde 100 artmasınıve piyasaya yaklaşık100 milyar TL'lik doping sağlamasınıbekliyoruz. Bu yıl da onlinekanallar öne çıkacak.Bizim içinönemli olan başlangıçtadoğru fiyatlandırma.Kasım ayında çok büyükindirimler yapmayacağız. Zatenfiyatlarımızı belirlerken çok büyükbir hassasiyet gösteriyoruz.Tüm ürünlerdetek parçada yüzde20, iki ve üzerine yüzde30 indirim yapacağız.Kasım ayında ciddi bir büyümebeklentimiz var. Geçen senenin enaz iki katı ciro artışı yaşarız.Akıllı telefonlardanbeyaz eşyalara,bilgisayarlardan küçükev aletlerine kadar birçokkategoride satış artışı bekliyoruz.Akıllı telefonlarda tüketicileriçin cazip tekliflerimiz olacak.Bu yıl kampanyayatüm kasımboyunca devam ediyoruz.İlk üç günde siparişsayımız geçen yılın 2.3 katınaçıktı. Kasım ayı KOBİ'ler için defırsatlar barındırıyor.: GeçenKasım'da 112 bin satıcı63 milyon ürün sattı.Kampanyalı ürün satışı6 kat artarken anlık 2.1milyon müşteri ile rekor kırdık. Buyıl 70 milyon ürün satışı ve 20 milyargörüntüleme hedefimiz var.