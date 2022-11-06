100 milyar TL’lik alışveriş çılgınlığı

Milyonlarca tüketici her yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerçekleşecek olan büyük indirim günlerini heyecanla bekliyor. İlk olarak 11 Kasım'daki 11.11 indirimine aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan markalar, ardından 25 Kasım'da gerçekleşecek Efsane Cuma, Şahane Cuma ya da Black Friday isimleriyle bilinen indirimlere ve sonrasında da 28 Kasım'daki Siber Pazartesi için geri sayıma başlayacak. Hem markaların hem tüketicilerin kasım ayı indirimlerinden beklentileri büyük. Tüketicilerin online alışverişe artan ilgisi nedeniyle, büyük bir ciro artışı yaşanması bekleniyor. Piyasalara doping etkisi yaratacak olan 100 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığını marka patronlarına sorduk...
BAKANLIK UYARDI
Geçtığimiz günlerde Ticaret Bakanlığı internet alışverişlerinde malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurların karşılaştırılması, satıcı ve sağlayıcı hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi uyarısında bulundu.
Satıcılar iyi incelenmeli:
Alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, satıcı/sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.
Gerçek satış fiyatını araştırın:
İndirim kampanyaları kapsamında birçok alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapıyor ya da yaptığını iddia ediyor. Satıcıların, önce ürünlerin fiyatlarını artırması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapmasına sıklıkla rastlanıyor. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak için ürünün önceki satış fiyatlarını araştırmak gerekiyor.
YÜZDE 70 İNDİRİM YAPACAĞIZ
Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem:
Kampanyamızı
4 Kasım'da başlattık.
Tüm ürünlerimizde
etiketin yarısı, promosyon
ürünlerde ise yüzde
70 indirim olacak. Kasım ayında
geçen seneye göre ciromuzda
yüzde 80 artış bekliyoruz.
YÜZDE 25 ARTIŞ
ÖNGÖRÜYORUZ
Teknosa Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer:
Kasım
ayında bu sene ciroda
%25, adette %20 oranında
bir artış öngörüyoruz.
Bu sene Dünya Kupası
nedeniyle televizyon ve ses sistemi,
trend ürünlerden.
SATIŞLARDA %150
BÜYÜME OLACAK
Suwen Genel Müdür Ali Bolluk:
9-13
Kasım arasında yüzde
50, 18-27 Kasım'da ise
tüm ürünlerde yüzde
60'a varan indirimlerimiz
olacak. Kasım ayında ciro beklentimiz
geçen yıla göre yüzde 150
artış.
ONLINE KANALLAR ÖNE ÇIKACAK
ETİD Başkanı Emre Ekmekçi:
Bu yılda kampanya
dönemlerinde
online ve fiziksel satışların
yüzde 100 artmasını
ve piyasaya yaklaşık
100 milyar TL'lik doping sağlamasını
bekliyoruz. Bu yıl da online
kanallar öne çıkacak.
ÖNEMLİ OLAN DOĞRU FİYATLAMA
Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:
Bizim için
önemli olan başlangıçta
doğru fiyatlandırma.
Kasım ayında çok büyük
indirimler yapmayacağız. Zaten
fiyatlarımızı belirlerken çok büyük
bir hassasiyet gösteriyoruz.
CİRODA İKİ KAT ARTIŞ YAŞARIZ
Ayaydın-Miroglio Genel Müdürü Uğur Ayaydın:
Tüm ürünlerde
tek parçada yüzde
20, iki ve üzerine yüzde
30 indirim yapacağız.
Kasım ayında ciddi bir büyüme
beklentimiz var. Geçen senenin en
az iki katı ciro artışı yaşarız.
TELEFONLARDA CAZİP İNDİRİM
MediaMarkt İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş:
Akıllı telefonlardan
beyaz eşyalara,
bilgisayarlardan küçük
ev aletlerine kadar birçok
kategoride satış artışı bekliyoruz.
Akıllı telefonlarda tüketiciler
için cazip tekliflerimiz olacak.
ÜÇ GÜNDE 2.3 KAT SATIŞA ULAŞTIK
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez:
Bu yıl kampanyaya
tüm kasım
boyunca devam ediyoruz.
İlk üç günde sipariş
sayımız geçen yılın 2.3 katına
çıktı. Kasım ayı KOBİ'ler için de
fırsatlar barındırıyor.
70 MİLYON ÜRÜN SATACAĞIZ
Trendyol CMO'su Erdem İnan
: Geçen
Kasım'da 112 bin satıcı
63 milyon ürün sattı.
Kampanyalı ürün satışı
6 kat artarken anlık 2.1
milyon müşteri ile rekor kırdık. Bu
yıl 70 milyon ürün satışı ve 20 milyar
görüntüleme hedefimiz var.