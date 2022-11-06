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Giriş Tarihi: 7.11.2022

100 milyar TL’lik alışveriş çılgınlığı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
100 milyar TL’lik alışveriş çılgınlığı

11.11, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi için hazırlanan firmalar indirim kampanyalarıyla ekonomiye de can suyu olacak. Yüzde 70’e varan indirimler yapan markalar bu yıl 100 milyar lira ciro hedefliyor

Milyonlarca tüketici her yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerçekleşecek olan büyük indirim günlerini heyecanla bekliyor. İlk olarak 11 Kasım'daki 11.11 indirimine aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan markalar, ardından 25 Kasım'da gerçekleşecek Efsane Cuma, Şahane Cuma ya da Black Friday isimleriyle bilinen indirimlere ve sonrasında da 28 Kasım'daki Siber Pazartesi için geri sayıma başlayacak. Hem markaların hem tüketicilerin kasım ayı indirimlerinden beklentileri büyük. Tüketicilerin online alışverişe artan ilgisi nedeniyle, büyük bir ciro artışı yaşanması bekleniyor. Piyasalara doping etkisi yaratacak olan 100 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığını marka patronlarına sorduk...



BAKANLIK UYARDI
Geçtığimiz günlerde Ticaret Bakanlığı internet alışverişlerinde malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurların karşılaştırılması, satıcı ve sağlayıcı hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi uyarısında bulundu.
Satıcılar iyi incelenmeli: Alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, satıcı/sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.
Gerçek satış fiyatını araştırın: İndirim kampanyaları kapsamında birçok alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapıyor ya da yaptığını iddia ediyor. Satıcıların, önce ürünlerin fiyatlarını artırması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapmasına sıklıkla rastlanıyor. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak için ürünün önceki satış fiyatlarını araştırmak gerekiyor.




YÜZDE 70 İNDİRİM YAPACAĞIZ
Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem: Kampanyamızı 4 Kasım'da başlattık. Tüm ürünlerimizde etiketin yarısı, promosyon ürünlerde ise yüzde 70 indirim olacak. Kasım ayında geçen seneye göre ciromuzda yüzde 80 artış bekliyoruz.

YÜZDE 25 ARTIŞ
ÖNGÖRÜYORUZ
Teknosa Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer: Kasım ayında bu sene ciroda %25, adette %20 oranında bir artış öngörüyoruz. Bu sene Dünya Kupası nedeniyle televizyon ve ses sistemi, trend ürünlerden.

SATIŞLARDA %150
BÜYÜME OLACAK
Suwen Genel Müdür Ali Bolluk: 9-13 Kasım arasında yüzde 50, 18-27 Kasım'da ise tüm ürünlerde yüzde 60'a varan indirimlerimiz olacak. Kasım ayında ciro beklentimiz geçen yıla göre yüzde 150 artış.




ONLINE KANALLAR ÖNE ÇIKACAK
ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: Bu yılda kampanya dönemlerinde online ve fiziksel satışların yüzde 100 artmasını ve piyasaya yaklaşık 100 milyar TL'lik doping sağlamasını bekliyoruz. Bu yıl da online kanallar öne çıkacak.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU FİYATLAMA
Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: Bizim için önemli olan başlangıçta doğru fiyatlandırma. Kasım ayında çok büyük indirimler yapmayacağız. Zaten fiyatlarımızı belirlerken çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.

CİRODA İKİ KAT ARTIŞ YAŞARIZ
Ayaydın-Miroglio Genel Müdürü Uğur Ayaydın: Tüm ürünlerde tek parçada yüzde 20, iki ve üzerine yüzde 30 indirim yapacağız. Kasım ayında ciddi bir büyüme beklentimiz var. Geçen senenin en az iki katı ciro artışı yaşarız.



TELEFONLARDA CAZİP İNDİRİM
MediaMarkt İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş: Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, bilgisayarlardan küçük ev aletlerine kadar birçok kategoride satış artışı bekliyoruz. Akıllı telefonlarda tüketiciler için cazip tekliflerimiz olacak.

ÜÇ GÜNDE 2.3 KAT SATIŞA ULAŞTIK
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez: Bu yıl kampanyaya tüm kasım boyunca devam ediyoruz. İlk üç günde sipariş sayımız geçen yılın 2.3 katına çıktı. Kasım ayı KOBİ'ler için de fırsatlar barındırıyor.

70 MİLYON ÜRÜN SATACAĞIZ
Trendyol CMO'su Erdem İnan: Geçen Kasım'da 112 bin satıcı 63 milyon ürün sattı. Kampanyalı ürün satışı 6 kat artarken anlık 2.1 milyon müşteri ile rekor kırdık. Bu yıl 70 milyon ürün satışı ve 20 milyar görüntüleme hedefimiz var.

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