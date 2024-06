100 milyar TL’lik bayram

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Okulların yaz tatili başlangıcına denk gelen bayrama tatil rezervasyonları da hızlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte Akdeniz ve Ege'deki sahil bölgelerine akın edecek olan vatandaşlar, otelleri dolduracak. Rezervasyonların yüzde 80'leri bulduğu sahil otellerinin bayram dönemindeki doluluğun yüzde 95'leri aşması bekleniyor. Ortalama 4 gece 5 günlük paketlerin tercih edildiği bayramda paket fiyatları en düşük 20 bin TL'den başlıyor. Otelin konumu, sunduğu hizmet ve yıldızına göre değişen paket fiyatları 200 bin liraya kadar çıkıyor. Yurtdışına da talebin geçen yıla göre yüzde 50 arttığı bayramda, ilk tercih Kıbrıs otelleri ve vizesiz turlar oluyor. Oteller, apartlar, pansiyonlar, kiralık villalar dahil 3 milyon kişinin turistik amaçlı tatil yapacağı bayram döneminde, eşdost- akraba memleket ziyaretleriyle 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağı öngörülüyor. Bunun da 100 milyar TL'yi aşacak bir ekonomik hacim oluşturması bekleniyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, okulların kapanması ve yaz tatilinin de başlamasına denk gelen bayram döneminde 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkmasını beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Bunun 3 milyonunun turistik amaçlı seyahat olmasını öngörüyoruz. Eş-dost-akraba memleket ziyaretleri dahil edildiğinde bu sayının 10 milyonu aşacağını ögörüyoruz. Bayramda oluşacak ekonomik hacmin ise tüm harcamalar dahil edildiğinde 100 milyar Türk lirasını aşacağını tahmin ediyoruz" dedi. Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarda da artış gözlendiğini aktaran Bağlıkaya, "Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme ilgi çeken destinasyonlarımız arasında yer alıyor. İç pazarda hafta sonu ile birleşmeyen kısa bayram tatillerinde kültür turları biraz daha öne çıkıyor. Kültür turu rezervasyonlarında geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40'ları aşan bir artış söz konusu. Mardin ve GAP bölgesi kültür turlarında öne çıkan destinasyonlarımız arasında. İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyenler Sapanca'yı tercih ediyor. Antalya ve Ege'deki tatil destinasyonlarımızda otel doluluklarının şimdiden yüzde 70-80'leri bulduğu göze çarpıyor" dedi.Tatil fiyatlarında bu yıl yurt içinde enflasyon nispetinde artışlar yaşandığını anlatan Bağlıkaya, "Yurtdışı tatil seyahatlerinde ise dolar veya euro bazında geçen yıla göre fiyatla aynı. Bu da yurtdışına olan talebi artırıyor. Geçen senenin bu dönemine göre yurt dışı rezervasyonlarında yüzde 50'lere yaklaşan artışlar olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin popüler olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Bununla birlikte vizesi olan vatandaşlarımız için İspanya ve İtalya öne çıkıyor. Benelüks bölgesi ve Orta Avrupa turları da klasik turlar arasında ilgi görüyor. Vizesiz alternatif olarak Balkanlar, deniz tatili planlayanlar için başta Şarm el Şeyh olmak üzere Mısır'daki tatil bölgelerine talep bulunuyor. Orta Doğu'da Dubai de talep edilen bir lokasyon" şeklinde konuştu.NEREDEKAL.COMCEO'su Gökhan Sivrikaya, Kurban Bayramı'na yönelik aramaların bir önceki döneme göre yüzde 132 arttığını söyledi. "En yoğun ilgini Antalya bölgesinde. Antalya'nın Kemer ve Alanya ilçeleri bu bölgede başı çekiyor. Antalya'dan sonra Mersin, Muğla'da Fethiye ve Datça, Balıkesir'de Erdek ve Ayvalık, İzmir'de Çeşme ve Seferihisar bu dönem en çok araştırılan tatil bölgeleri" diyen Sivrikaya, en çok her şey dahil otellerin arandığını, bunu apart oteller, pansiyonlar ve bungalovların takip ettiğini kaydetti. Otellerin fiyatlarında son iki yılda yüzde 100'den fazla artış olduğunu anlatan Sivrikaya, şöyle devam etti: "Neredekal.com üzerinde listelenen 23 binden fazla tesise ait verimizi incelediğimizde 2022 yılında 1 gecelik ortalama otel odası fiyatının yüzde 86 artış ile 522 TL'den 970 TL'ye yükseldiğini gözlemliyoruz. Aynı veriyi 2023 yılı için inceldiğimizde ise 1 gecelik ortalama otel odası fiyatının yüzde 107 artarak 1.031 TL'den 2.138 TL'ye yükseldiğini gözlemliyoruz. 2024 yılı mayıs ayı itibariyle ortalama 1 gecelik oda fiyatı ise geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 72 arttı."TATİLDükkanı Genel Müdürü Güray Günay, Kurban Bayramı'nda yurtiçinde en çok Antalya otellerinin yurtdışında ise Kıbrıs'ın talep edildiğini söyledi. Günay, "Planını erken yapan misafirlerimiz Antalya otellerini doldurdu diyebiliriz. Doluluklar yüzde 80'e kadar ulaştı. Kalan odalar için son dakika indirimleri ve fırsatları devam ediyor. Vizesiz turların birçoğu da dolmuş durumda, kalan son kontenjanlar için de misafirlerimize hızlı davranmalarını öneriyoruz" dedi. Paket fiyatları hakkında da bilgi veren Günay, "Sahil bölgelerinde 2 yetişkin 2 çocuklu aile için 4 gece 5 gün konaklama fiyatı 20 bin TL'den başlıyor. Kıbrıs'ta aynı standartlarda her şey dahil konseptinde otellerin fiyatı 30 bin TL ve üzerinde Yurtdışında ise oda kahvaltı kişi başı fiyat 399 eurodan başlayan fiyatlarla" ifadelerini kullandı.