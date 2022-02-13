100 ülke Türkiye’den hazır giyim almaya geldi

Pandeminin ardından birçok ürün grubunda olduğu gibi Batılı dev alım grupları tarafından sipariş yağmuruna tutulan hazır giyim sektörü 2022'ye de hızlı başladı. 9-11 Şubat tarihleri arasında İstanbul
'da düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) adeta ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Pandemiye rağmen 600'e yakın firma katıldı ve 3 binin üzerinde alıcı katıldı. Yarısı yabancı olmak üzere 25 bin ziyaretçi geldi. 100 ülkeden alıcılar geldi. Yılda iki kere bu fuarı düzenleyeceğiz" dedi.
1 MİLYAR $ KATKI
Yabancı alım gruplarının Türkiye
iştahının halen sürdüğünü söyleyen Gültepe, "Kapasite kullanım oranlarımız sektör olarak yüzde 85'lerde. Yabancı alımlarında herhangi bir hız kesme yok" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de daha önce bu çapta bir etkinlik gerçekleştirilmediğinin altını çizin Gültepe, "İkincisini 24-26 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz IFCO Fuarı
'ndan toplamda sektör ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.