Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor: 11 ilde 142 bin konutun temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 14 milyon insanın etkilediği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. 11 ilde bugüne kadar 142 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı. Böylece yaklaşık 500 bin kişinin yaşayacağı konutların temeli atılmış oldu.



KÜLTÜR PROJELERİ

Bakanlıktan bilgilerine göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar şöyle:

* Bölgede şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor.

* Kültürel yapılar ve tarihi zenginlikler Türkiye'nin kimliği, dışarıya açılan yüzü ve yaşayan geçmişi olarak kabul ediliyor. Bu eksende tarihi yapılara hassasiyetle yaklaşılıyor.