1.150 megavat rüzgar enerjisine 1.1 milyar dolar yatırım

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla rüzgâr enerjisi santrallerine (RES) tahsis edilen 6 Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) için yarışma düzenlendi. Toplam 1.150 megavat kapasiteli 6 yarışma için 30 şirketten toplam 75 teklif alındı. YEKA RES- 2025 kapsamında Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da bulunan toplam 1.150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.50 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. 1.5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan projelerin toplam büyüklüğü ise 1.1 milyar doları bulacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ TEKLİF

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmalardaki rekabet düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar aldığımız fiyat tekliflerinin en üstüne ulaşmış olduk" dedi. YEKA RES-2025'in megavat başına 180 bin euroluk bir ortalama katkı bedeliyle sonuçlandığını ifade eden Bayraktar, "Bugün yaptığımız rüzgâr ihalesinden devletimize 208 milyon euroluk bir katkı payı gelecek" diye konuştu. Bayraktar, "2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda, 20 yıl boyunca düşük fiyatlı bir enerji ve aynı zamanda devlete yaklaşık 530 milyon euroluk bir katkı payı almış oluyoruz" ifadelerini kulandı.

1.1 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğunu anımsattı. Yapılacak olan yatırımlarla yılda yaklaşık 1 milyar metreküplük doğal gazdan tasarruf edeceklerini anlatan Bayraktar, "Çünkü bu elektriği, biz ancak 1 milyar metreküp doğal gaz kullanarak elektriğe dönüştürebilirdik. Doğal gaz tasarrufu anlamında 25 yıl boyunca da yaklaşık 8.5 milyar dolarlık bir katkı bize yapmış olacak" dedi. Yaklaşık 1.5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının bugün kapasite tahsis edilen projelerden karşılanacağına işaret eden Bayraktar, "Projelerin toplam büyüklüğü 1.1 milyar dolar" bilgisini paylaştı. Bakan Bayraktar, 2026 ve sonrasında da yeni bir kapasite tahsis sürecine gireceklerini ekledi.



NÜKLEER REAKTÖR İÇİN BILL GATES İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

ÖTE yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Antalya'da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin nükleer enerji yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bayraktar, Bill Gates tarafından kurulan Terra- Power ile küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, 2050 yılına kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santral kapasitesi kurulmasının planlandığını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.



10 MİLYAR METREKÜP GAZIN TİCARETİNİ YAPABİLİRİZ

İstanbul'da gerçekleştirilen 15. Türkiye Enerji Zirvesi özel oturumunda sektör gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 70-80 milyar metreküp doğalgaz tedarik edebilecek altyapıya ulaştığını söyledi. Bayraktar, "Biz 10 milyar metreküpün üzerinde gazın ticaretini yapabilecek bir noktadayız" dedi. Karadeniz'de hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinde birinci fazın bitirildiğini aktaran Bayraktar, gelecek yıl üretimin iki katına çıkararak yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini işaret etti. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "2028 hedefimiz 40 ila 45 milyon metreküp günlük üretim, 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi ihtiyacımızla karşılayabilmek. Karadeniz gazı şu anda bizim en önemli milli projelerimizin başında geliyor. Gabar'da 80 bin varil günlük üretimimiz var." Bayraktar, Karadeniz'de bu yıl 6 derin deniz sondajı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.