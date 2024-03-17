120 bin kadın girişimci yetiştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) kapsamında New York'ta temaslarda bulundu. Göktaş, Türk Evi'nde Nasdaq Borsası'nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'i kabul etti. Göktaş, kabulde "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 2018'den bu yana 751 bin kadına destek olduklarını ifade ederek, "Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi Projesi" ile de kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımını teşvik ettiklerini anlattı. 1008 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını sağladıklarını kaydeden Göktaş, "Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor Projesi ile ülkemizde eğitim almayan ve istihdam edilmeyen 18-29 yaş arası genç kadınların iş, staj ve eğitime erişimlerine destek sağlıyoruz" dedi.Nasdaq Borsası da Hepsiburada'nın kadın girişimcilere verdiği desteği Times Meydanı'nda kutladı. Nasdaq Borsası'nın Times Meydanı'ndaki dijital panolarında, Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleriyle "Nasdaq, kadınların güçlendirilmesine yönelik çığır açan çalışmalarından dolayı Hepsiburada'yı tebrik ediyor" mesajı yayımlandı. Kutlama mesajından bir Türk şirketi olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, "Çalışan gücümüzün yarısını da kadınlar oluşturuyor. Ülkemizi dünyaya tanıtmak adına önemli bir rol üstleniyoruz" dedi. Gökçetekin, "Hepsiburada 2017 yılından bu yana yürüttüğü programlarla 50 bine yakın kadın girişimciye ulaştı. Deprem bölgesindeki girişimci kadınlara Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programımızla önemli destekler veriyoruz" diye konuştu.Gökçetekin, bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları anlattı: "Muhteşem kadın girişimcilerimiz var ve depremin yaralarını Hepsiburada ile beraber sarıyorlar. Bölgede 3 bin 300 kadına ulaştık. Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir kadın girişimci, etrafında yaklaşık 5-6 kişiye istihdam, 20'ye yakın kişiye pozitif sosyal etki sağlıyor" diye konuştu.Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından mart ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Toplam 4.8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığı ödemesini hesaplara aktardıklarını söyleyen Göktaş, "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.