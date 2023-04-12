14 milyon ev kadınına emeklilik desteği: Sigorta priminin üçte biri devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde emeklilik yaşı, ev kadınlarına erken emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yenilikler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 202 liralık priminin 1.067 lirasını devlet karşılayacak. Öğrencilerden emeklilere, ev kadınlarından gençlere kadar tüm kesime yönelik sosyal desteklerin yer aldığı beyannamede ön plana çıkan bazı başlıklar ve uygulamaya yönelik ayrıntılar şöyle:Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (10 bin 8 lira) yüzde 32'sini, en yüksek de bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor. Bugün itibariyle aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira, en yüksek de 24 bin 15 lira uygulanıyor. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 202 liralık priminin 1.067 lirasını devlet karşılayacak. Ev kadınları doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli olacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.Beş yıllık dönemde yeni 6 milyon istihdam yaratılacak, işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak. İşgücü piyasasının yeşil ve mavi ekonomi, dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak; ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam olanakları sağlanacak. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerine kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almaları teşvik edilecek. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 35'in, işgücüne katılma oranı yüzde 40'ın üzerine çıkarılacak. Çocuk bakım mesleği kayıtlı hale gelecek. Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan çalışma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma imkânları artırılacak.Gençler, kadınlar başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişleri hızlandırılacak, güvenceli esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak, çalışırken eğitimlerini devam ettirenlere yönelik düzenlemeler yapılacak. Genç girişimcileri yenilikçi buluş ve projelere yönlendiren hibe destekleri artırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde, kadınların iş hayatına katılımı ve çocuklarının bakımına ilişkin devletin sağlayacağı imkânlar sıralandı. Çalışırken çocuğuyla da ilgilenmek isteyen kadına uzaktan veya kısmi çalışma gibi alternatif çalışma fırsatları sağlanacak. Eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamı da desteklenecek. Kadınların iş hayatından çekilmesine neden olan çocuk bakımı için yeni teşvikler ortaya çıkarılacak. Bu kapsamda kadınların iş ve aile yaşamının sürdürülebilmesi için erken çocuk bakım hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak. Eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamı sağlanacak ve böylece çocuk bakım mesleği de profesyonelleşmiş olacak. Hem çalışıp hem de çocuğuna bakmak isteyen kadınlar için uzaktan çalışma ya da kısmi çalışma gibi alternatif iş imkânları sağlanacak. Rana BÜYÜKTAŞ/ ANKARA