14 yıllık kriz çözüme kavuştu

Libya'da 2011 yılında çıkan iç karışıklıkların ardından hem şantiyeleri yakılarak yağmalanan hem de ülkede 1 milyar dolarlık hak ediş alacağı kalan müteahhitlik sektörünün 14 yıllık sorunu İstanbul'da çözüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu marjında bir araya geldiği Libyalı heyet ile müteahhitlik alanında mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat çerçevesinde Türk firmalarının alacaklarının takibi yapılacağı gibi ödemelerin gerçekleşmesi için bir takvimin belirlenmesi de kararlaştırıldı. Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul'da, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El- Şahubi ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El- Huveyc ile bir araya geldi.

3.7 MİLYAR $

Görüşmede, 2024'te Libya ile 3.7 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret ve müteahhitlerin Libya'daki iş hacmini artırma yönünde bakanlar karşılıklı olarak kararlılıklarını vurguladı. Müteahhitlik alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında müteahhitlerin Libya'daki alacaklarının takibinin yapılması ve bir takvime bağlanması yönünde niyet belirtildi. Libya'da Şubat 2011'de başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmaları, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucu işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin Türk işçisiyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştı.