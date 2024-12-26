1.7 milyon kişinin 2 milyar liralık GSS borcu silinecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. 1 milyon 700 bin kişinin 2 milyar lira tutarındaki enel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silinecek. Meclis Genel Kurulu'nda 2024 yılının yasalaşan son teklifi Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun oldu. GSS prim borçlarının silinmesi ile sözleşmeli memurlara ilave ikramiye hakkı da tanıyan düzenlemeler, Genel Kurul'da kabul edildi. Öne çıkan diğer maddeler şöyle:

İLAVE İKRAMİYE VERİLECEK

Kanunla, sözleşmeli statüde bulunan 950 bin memura 4 milyar 600 milyon lira ikramiye verilecek. Bunun için son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama şartı aranacak. 2025 yılı içinde sekiz yıllık süreyi doldurmayı bekleyen ve sözleşmeli statüdeki 249 bin 429 personele 1 milyar 200 milyon lira ikramiye ödenecek. Yasa teklifine yine AK Parti'nin verdiği madde ihdası önergesiyle engelli vatandaşlar için yerli araç alımında kolaylık sağlandı. Buna göre, engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan tüm engelli ve malul bireyler, yerli üretim katkı oranı yüzde 20 ve üzeri olan tüm araçların alımında ÖTV'den muaf tutulacak. Engelliler ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek.



MÜCBİR SEBEP SÜRECEK

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde ilan edilen mücbir sebep hali 4 ilde devam edecek. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Aralık 2024 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için altışar aylık dönemlerle bir yıl süre uzatımı yapıldı. Eklenen maddelere göre 2 milyon 246 bin esnafın yıllık kazançları üzerinden Ahilik Sandığı'na günlük kazançları üzerinden yapılan yüzde 1'lik kamu payı ile yüzde 2'lik sigortalılık katkı ödemesi 2028'e kadar ötelendi.