171 ülkeden rekor başvuru! Türkiye Bursları’na talep yoğunluğu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları'na bu yıl 171 ülkeden yapılan yaklaşık 170 bin başvuruyla rekor kırıldığını belirterek, "YTB, Türkiye Yüzyılı kapsamında 2023'te de nerede bir vatandaşımız, nerede bir soydaşımız varsa orada olmaya devam edecek." dedi.

Eren, YTB'nin 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere, sertifika programları ve burs desteklerine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın her tarafına yayılmış yaklaşık 7 milyon kişilik Türk diasporası için 2022'nin hizmet yılı olduğunu söyleyen Eren, "2022 yılında yurt dışında yaşayan ailelere dair sorunları ve çözüm önerilerini de gündemimize aldık. Yeni Yüzler Yeni Sözler Aile Toplantısı'nda yurt dışındaki ilgili uzmanlarımızla Ankara'da bir araya geldik. Aile danışmanlığı, koruyucu aile çalışmaları gibi başlıklarda da desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürdük.'' diye konuştu.

Eren, her yaz tatilinde Sırbistan sınırlarından başlayıp Türkiye'deki illere kadar gurbetçileri karşılama, uğurlama ve ihtiyaçlarının teminini içeren Memleket Yolu Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini dile getirdi.

Yurt dışındaki Türkleri hedef alan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı da hassasiyetle hareket edildiğinin altını çizen Eren, Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM) Portalı'nın 2022'de hizmete açıldığını anlattı.

Eren, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda yapılan ırkçı terör saldırılarını da unutturmamak için Hanau gibi anma programlarını düzenledik, Hanau'daki saldırıda kaybettiğimiz Gökhan Gültekin adına memleketi Ağrı'da kütüphane açtık. Solingen'deki ırkçı saldırıda yavrularını kaybetmesine rağmen vakur duruşu ile tüm dünyaya örnek olan Bilge Ana Mevlüde Genç için Köln'de hem bir belgesel çalışması hem de hayatını ve Solingen'i anlatan kitabın tanıtımını kendisinin de katılımıyla yaptık.''

TÜRKİYE BURSLARI 170 BİN BAŞVURUYLA REKOR KIRDI

Soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalara da değinen Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soydaş ve akraba topluluklara yönelik olarak yıl içinde kültürel faaliyetler, destekleyici eğitim programları, akademi ve gençlik okulları, Türkçe öğrenim programları başta olmak üzere onlarca proje hayata geçirdik. 2022 yılında YTB'nin sunduğu desteklerle soydaş ve akraba topluluklardan binlerce gence ulaştık. Sempozyumlar, saha araştırmaları, konferanslar, anma programları, paneller, envanter çalışmaları, sözlü tarih içerikleri, iftar programları, buluşmalar gibi pek çok çalışma da 2022 yılında gönül coğrafyamıza yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden oldu. YTB, Türkiye Yüzyılı kapsamında 2023'te de nerede bir vatandaşımız, nerede bir soydaşımız varsa orada olmaya devam edecek."

Eren, YTB tarafından verilen Türkiye Bursları'na ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Ülkemizi eğitim üssü haline getiren Türkiye Bursları markamız, 2022 yılında da rekor başvuru aldı. 171 ülkeden 170 bin aday, Türkiye'de eğitim almak için yarıştı. Sık sık farklı illerde bu öğrencilerimizle de bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerinde yanlarında olmaya gayret gösterdik. Dünyanın dört bir yanına yayılan ve şu an 34 noktada kurdukları Türkiye mezunları dernekleri ile adeta gönüllü Türkiye elçileri olan ve sayıları 160 bine ulaşan Türkiye mezunları ile de farklı ülkelerde buluşmalar gerçekleştirip bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında bürokrasiden siyasete, sanattan ekonomiye birçok alanda başarılı olmuş Türkiye mezunlarını İstanbul'da bir araya getireceklerini kaydeden Eren, soydaş ve akraba toplulukların önemli isimler ve konularına ilişkin eserleri de hayata geçirdiklerini ifade etti.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KAMPLARI

YTB, 2022 yılında Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilerin akademik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerden yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarına yönelik girişimlere kadar birçok konudaki faaliyeti hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı Programı kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahibi gençlerin Türkiye'ye bağlılığını güçlendirmek hedeflenirken Tarih Akademisi ile de İstanbul, Edirne, Bursa ve Ankara'da çeşitli seminerler yapıldı.

Genç Destek Programı kapsamında ise yurt dışında yaşayan gençlerin bulundukları ülkelere katkı sağlayacak çalışmaları destekleyen YTB, 2022'de 19 kurumsal, 15 bireysel olmak üzere 34 projeye destek verdi.

Yurt dışındaki Türk STK'lere de Türk gençlerine yönelik projelerde Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı kapsamında destek veren YTB, yine yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik çocuk kampları programını geliştirdi.

YTB, Türkçe ve Türk kültürü alanlarında ise YTB Türkçe Ödülleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Yönelik Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Bursu, Tez Araştırma Bursu, Lise Bitirme Başarı Bursu programlarını hayata geçirdi.

SOYDAŞ VE AKRABA TOPLULUKLARDAN 4 BİN 900 GENCE EĞİTİM DESTEĞİ

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğiyle Brüksel'de 3 gün süren Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifika Programı'nı düzenleyen YTB, Türk diasporasına yönelik raporlama, kayıt altına alma ve istatistiki veri geliştirme çalışmalarını da yürüttü.

Almanya'da 30 Mayıs'ta Gençlik Dairesi tarafından ailesinden alınıp yabancı bir aileye verilen 7 aylık "Emir" isimli bebeğin Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleriyle koruyucu Türk aileye verilmesine de destek olan YTB, 4 dilde de Yurtdışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu'nu yayımladı.

Irkçılık konulu çalıştaylar düzenleyip Türklere yönelik ırkçı saldırılarla ilgili anma etkinlikleri de gerçekleştiren YTB, ramazanda Türk diasporasının yoğun yaşadığı yerlerde iftar ve sahur programları düzenledi.

Frankfurt'ta Türk Tiyatro Festivali'ni düzenleyen YTB, Türkiye-Fransa İşgücü Anlaşması'nın 57'nci yılına özel olarak kapsayıcı bir kitapçık hazırladı. Anlaşma metninin incelendiği kitapçıkta ilk yıllara ait verilere ve göç hikayelerine de işaret edildi.

ABD'nin önde gelen Türklerinin hayat hikayelerinin yer aldığı "Neden Geldim Amerika'ya?" kitabının tanıtımı da 2022 yılında YTB desteğiyle yapılırken soydaş ve akraba toplulukların sosyal ve siyasal yönden kapasitelerinin gelişimlerini desteklemek için 4 bin 900 gence eğitim desteği sağlandı.

Bu kapsamda 1400 genç, kültürel tanıtım ve değişim programlarıyla Türkiye'de ağırlandı.

20 ÜLKEDEN 22 DİPLOMATA TÜRKÇE EĞİTİMİ VERİLDİ

YTB, Irak'ta Türkçe eğitim veren okullarda görev alan Irak Türkü öğretmenler ile üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde okuyan Irak Türkü öğrencilere yönelik Irak Türkçe Eğitim ve Öğretmen Gelişim Programı'nı hayata geçirirken 20 ülkeden 22 diplomata Türkçe eğitimi de verdi.

Türkiye'de yükseköğrenim alanında hayata geçirilen önemli girişimlerden olan Türkiye Bursları ise 2022 yılında 171 ülkeden 170 başvuruyla rekor kırdı. Bu yıl ayrıca Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik 183 program da hayata geçirildi.

YTB, Türkiye'de eğitim alanların kendi ülkelerinde kurduğu mezun derneklerine de destek vermeye devam etti. Türkiye mezunlarınca kurulmuş 30 ülkedeki 34 mezunlar derneği ile 2018 yılından bu yana 85 proje ve faaliyet gerçekleştirildi.