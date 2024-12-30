18 yaş altı BES 1.5 mılyon sözleşmeye ulaştı

Katılım Emeklilik'in sektörde 10'uncu yılını geride bıraktığını vurgulayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sektör genelinde Kasım ayı itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Sisteme 18 yaş altında 1,5 milyonun üzerinde sözleşme dahil olurken en çok katılımın 140 bin sözleşme ile sıfır yaşta gerçekleştiğini gördük. Son yıllarda gençlerin ve ailelerin BES'e olan ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Ailelerin de teşvikiyle geleceği güvence altına alma ve tasarruf yapma fikri daha çok yaygınlaşıyor. 18 yaş altı BES'in büyüme performansı BES'in günden güne gençleştiğini gösteriyor. Gençlerin enerjisi ve ailelerin güveni ile büyümek bizler için de büyük bir gurur kaynağı oluyor" diye konuştu.

GENİŞ FON YELPAZESİ

Faizsiz fonların 2024 yılı içerisinde güçlü bir performans sergilediğinin altını çizen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES'te 1,1 trilyon TL'yi aşan toplam fon büyüklüğü içinde, katılımcı fon tutarını incelediğimizde 306 milyar TL'nin faizsiz fonlarda değerlendirildiğini görüyoruz. Özellikle katılım esaslı fon getirilerinde konvansiyonel tarafa göre iyi performans, katılım pazar payının artmasına ciddi oranda pozitif katkı sağlıyor. Buradaki yükselişi katılım esaslı fonların yıldan yıla artan pazar payından da anlayabiliyoruz. Şöyle ki; katılım esaslı fonların pazar payının yüzde 26'yı aştığını görüyoruz" dedi. Katılım Emeklilik olarak farklı risk profillerine sahip katılımcılar için geniş bir fon yelpazesi sunduklarını söyleyen Ayhan Sincek, "Her bireyin yatırım hedeflerine en uygun çözümü bulmasını sağlıyoruz. Bu sayede BES katılımcılar, enflasyonun üzerinde getiri elde etme fırsatı yakalıyor. Ayrıca, yüksek performanslı 17 faizsiz fon seçeneğimiz de ailelerin Erken BES'e olan ilgisini artıran önemli bir faktör. Aileler, çocuklarının geleceğini güvence altına almak için birikimlerini katılım esaslı emeklilik fonlarında, örneğin altın, döviz veya hisse senedi gibi araçlarda değerlendirebiliyor" ifadelerini kullandı.