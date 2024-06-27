18 yaş altı BES sektöre doping etkisi yapıyor

Son yıllarda yüksek getiri performansı gösteren fonlar ile vatandaşların tasarruf ve birikimlerini değerlendirirken ilk tercihlerinden biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2024'te de istikrarlı büyümeye devam ediyor. Mayıs ayında Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki toplam fon büyüklüğü 1 trilyon TL seviyesini görürken, Gönüllü BES katılımcı sayısı da 9 milyon eşiğini aştı. BES'teki büyümenin dinamosu ise Haziran 2021'de yürürlüğe giren ve üç yılı geride bırakırken 1,2 milyon yeni genç katılımcının sisteme katılmasını sağlayan 18 yaş altı BES uygulaması oldu.Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 115 bin sözleşmeyi aşan Erken BES ürünüyle 18 yaş altı BES'te ilk 5 şirket arasında yer aldıklarını dile getirdi. Sincek, "18 yaş altı BES ülkemizde tasarruf farkındalığının artmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. 18 yaş altı uygulaması Haziran 2021'de yürürlüğe girmişti. EGM verilerine göre 3'üncü yılını geride bırakan uygulama 1,2 milyon katılımcıya ulaşarak sektörün itici gücü haline dönüştü. Bu 3 yıllık süreçte BES'e dahil olan 2,2 milyon yeni katılımcının yarısından fazlası 18 yaş altında. BES, anne ve babaların sadece kendi emeklilikleri için değil çocukları için yaptıkları tasarrufun da adresi oldu" ifadelerini kullandı. Katılımcı sayısının 1,2 milyona ulaştığı Erken BES'te en çok katılımın 102 bin sözleşme ile sıfır yaş grubunda olduğunu belirten Sincek, "Ailelerin çocuklarının geleceğini erken yaşlarda güvenceye alma farkındalığı gün geçtikçe artıyor. Tercih ettikleri emeklilik fonlarının getirileriyle birikimlerini büyüten ailelerimiz, çocukları hayata atılırken önemli bir destek sağlıyor. 18 yaş altına yönelik BES ürünleri büyük ilgi görüyor. Erken BES sektöre önemli katkılar sağlayarak büyümeye devam ediyor. Faizsiz BES fonlarımızla tüm katılımcılarımızın memnuniyetini artırmaya devam ediyoruz. Katılım Emeklilik olarak BES'in önemli bir paydaşıyız" dedi.