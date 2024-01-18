1.800 gün prim indirimi EYT kapısı açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan ederken yılın ilk müjdeli haberi Bağ- Kur'lu esnafa geldi. Bu yıl yapılacak yasal düzenlemeyle berber, bakkal, kasap, ayakkabıcı, kıraathane sahipleri, tamirci, kuaförlerin aralarında yer aldığı küçük esnaf 9 bin prim günü yerine 7.200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olabilecek. Bağ-Kur prim gün sayısının 1.800 gün düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf da EYT düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesinin ayrıntılarına çevrildi. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7.200'e inecek. Bağ- Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1.800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Prim düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ- Kur'lular erken emekli olabilecek. Düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7.200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8.200 prim günü olan 7.200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek. Erken emeklilik için Bağ- Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7.200 günü doldurduysa Bağ- Kur kapsamında emekli olabilecek. Prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.DÜZENLEMEDEN bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibarıyla kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak. Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması gibi bir sınırlama bekleniyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.