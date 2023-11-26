2 bin kişilik gönüllü ordu

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdi. Ekmek ve ulaşım açısından ilk 5 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz belediye olduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Belediyemize bağlı BESAŞ Halk Ekmek olarak 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktayız. İstanbul ve Ankara'da kilogramı 20 TL, Antalya'da 21.43 TL ve İzmir'de ise 23.81 TL iken BESAŞ halk ekmek fiyatı 18.75 TL" dedi. 5 büyükşehir belediyesi arasında vatandaşa 3 yıldır en ucuz toplu taşıma hizmetini de Bursa'nın sağladığını dile getiren Aktaş, "Bunlara öğrenci, indirimli, öğrenci abonmanlar ve diğer abonman kartlar da dâhil. Göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren öğrenci kardeşlerimizin toplu taşıma ücretlerine zam yapmadık, aksine indirim yaptık. Şu an öğrenci abonman 200 TL, öğrenci tek biniş 6 TL, tam tek biniş 12 TL" diye konuştu.Belediyenin başlattığı Mahalle Gönüllüleri hareketi de birçok alanda vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. Şu anda 2 bin mahalle gönüllüsü olduğunu söyleyen Aktaş, şöyle konuştu: "Gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız proje, yaklaşık 2 bin kişilik gönüllü hizmet ordusuna dönüştü. Gönüllüler, turizm rehberliği, kenti güzelleştirme, yaşlılara, şehit ve yetim ailelerine ziyaret, YKS deneme kitapçığı dağıtma ve tercih noktaları oluşturma, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler ve sokak hayvanlarını besleme gibi birçok etkinlikte yer alıyor."BURSA'DA belediye gençler ve çocukları da unutmadı. Okul öncesi eğitim veren 32 ana kucağı merkezi açıldı. Gençlik kulübü uygulaması başlatıldı. Bursa'da ikamet eden 15-29 yaş arası gençleri kapsayan uygulamaya kaydolanlar operatörü fark etmeksizin 1 ay boyunca her yöne kullanabilecekleri 4 GB internet hediyesi alıyor. 26 üye işyerinden kendilerine sunulan indirim fırsatlarından yararlanıyor. Şu anda kullanıcısı 75 bin kişiye ulaştı.BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) kurduklarını, iş arayan vatandaş ile işvereni buluşturduklarını belirtti. BİKO sitesine kayıt olan firmalar iş ilanlarını siteye veriyor. İş arayanlar da CV'lerini bırakıyor. Uygulamayla vatandaşlar eleman ihtiyacı olan firmalarla buluşuyor.