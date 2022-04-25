2 milyon 141 bin aboneye elektrik tüketim desteği

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "4 milyon hanenin elektriği kesik" iddiasını rakamlar yalanladı. Hükümet, sadece geçen yıl 2 milyon 141 bin aboneye yaklaşık 1.5 milyar TL 'Elektrik Tüketim Desteği' verdi. 2021'de borcunu ödemediği için 2.7 milyon abonenin elektriği kesildi ancak bunların 2.5 milyonu borçlarını ödediği için elektrikleri açıldı. Türkiye genelinde şu anda tüm abone grupları (ticarethane, sanayi, tarımsal sulama, aydınlatma) içinde elektriği kesik olan abonelerin sayısı 278 bin. Bunların da 198 bini mesken abonesi. Türkiye'de 47.5 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Genele oranla bakıldığında yüzde 0.6'nın altında bir kesinti olduğu ifade ediliyor.Hükümet sosyal devlet anlayışıyla elektrikte ve doğalgazda ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara yardımlar yapılıyor. Sadece geçen yıl 2 milyon 141 bin aboneye yaklaşık 1.5 milyar TL Elektrik Tüketim Desteği verildi. Hükümetin desteğiyle elektrikte borçtan dolayı kesinti sayısı sürekli düşüyor. 2015'te 4.6 milyon abonenin zamanında borç ödememesi nedeniyle elektrik kesinti işlemi yapılmışken, bu sayı desteklerin etkisiyle 2021'de yüzde 40 düşerek 2.7 milyona geriledi.BAŞKENT Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan tarihinde ziyaret ettiği ve 4 aydır elektrik enerjisinin borcundan dolayı kesik olduğu belirtilen abone hakkında, "Tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmadı" denildi.