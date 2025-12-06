2 milyona yakın kişi yararlanıyor: Kira istisnasına devam

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu vergi ve bazı yasalarda değişiklik yapan teklifi kabul etti. Yasada, rayiç bedel gibi önemli değişiklikleri yapıldı.

KİRA İSTİSNASI: Mesken kira gelirlerine uygulanan istisnayı kaldıran madde yasadan çıkartıldı. Böylece mesken kiraları için istisnanın devam ediyor. 2025 yılı için 47 bin lira istisna uygulanıyor. Bu tutarın altında kira alanlar beyanname vermiyor. 2026 gelirleri için istisna tutarı 58 bin liraya çıkıyor. 2 milyon vatandaş düzenlemeden yararlanıyor.

AYDINLATMA GİDERLERİ: Aydınlatma giderlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin hüküm metinden çıkartıldı.

RAYİÇ BEDEL: Emlak vergisine esas rayiç bedel iki kat artışla sınırlandırılıyor.

2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek.



ASGARİ ÜCRET: Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

ÇEK DÜZENLEMESİ: Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenleme süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

MESLEK GRUPLARINA HARÇ: Özel sağlık kuruluşları, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

UEFA DÜZENLEMESİ: UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek.

TESCİL İŞLEMLERİ: İkinci el araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak.



CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ KARİYER ZAMMINDAN VAZGEÇİLDİ

PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda, yaklaşık 34 bin 200 kariyer meslek mensubu ve kamu yöneticisine seyyanen zam yapılmasını öngören önerge 2026 yılı bütçesine eklenmişti. Bu zammın yapılabilmesi için yasal düzenlemeye de ihtiyaç vardı. Söz konusu maddenin Genel Kurul'da kabul edilen vergi yasasına eklenmesi planlanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yasaya önerge ile ekleme yapılmasından vazgeçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçeye eklenen önerge de geri çekilecek.