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Giriş Tarihi: 13.12.2023

20 yılda 108 trilyon liralık sabit sermaye yatırımı yapıldı

ANKARA
20 yılda 108 trilyon liralık sabit sermaye yatırımı yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de son yirmi yılda 2023 yılı fiyatlarıyla 108 trilyon lira toplam sabit sermaye yatırımı gerçekleştiğini belirterek, "Bunun 15 trilyon lirası kamu yatırımı iken 93 trilyon lirası özel sektör yatırımı olup, bu sürede 11.4 milyon net ilave istihdam artışı oldu" dedi. Yılmaz, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için başvuruların başlayacağını söyledi. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 20 yılda Türkiye'ye 250 milyar dolar uluslararası doğrudan yabancı yatırım yapıldığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da yürütülen programa ilişkin sunum yaparken, yatırım taahhütlü avans kredilerinde (YTAK) yeni döneme ilişkin bilgi verdi. Merkez Bankası bunun için 300 milyarlık kaynak ayırırken, yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan özellikle teknolojik içeriği yüksek projeler için uzun vadeli, uygun koşullu finansman kullandırılacak. Yüzde 15'ten başlayıp yüzde 30'a kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu olacak. Programa başvurular başlayacak.

KİRALARDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını söyledi. Şimşek, "2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" değerlendirmesinde bulundu.
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20 yılda 108 trilyon liralık sabit sermaye yatırımı yapıldı
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