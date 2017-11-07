Yerli savaş uçağında yeni gelişme!

eçtiğimiz hafta Kale Grubu (%51)ve Rolls-Royce (%49) ortak bir şirket kurarak başta Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi TF-Xolmak üzere, ülkenin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak motorları geliştirmek için anlaşmıştı

ANLAŞMA SONRASI HIZLA HAREKETE GEÇİLDİ



Yerli üretim alanın da önemli yatırım ve gelişmelere imza atan Türkiye, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve büyük anlaşmalara imza attığı yerli uçak projesini 2030 yılında tamamlamayı hedefliyordu. Cumhuriyetimizin 100.yaş hediyesi olarak milletimize hediye edilmek üzere yapımının 2023 yılına çeken Türkiye, hedeflerini bir an önce gerçekleştirebilmek için yeni kadrolar alacağını duyurdu.

Yüzde yüz milli sermaye ve Türk mühendislerinin emekleri ile üretilecek olan TAI TF-X'in yapım aşamasında büyük bir mühendis kadrosu oluşturulmak isteniyor. Projenin hedeflenen süre içerinde tamamlanabilmesi için ise TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., 'Geleceğin bir parçası olmaya var mısın?' sloganı işe mühendis alımları için şimdiden startı verdi.



İŞTE ARANAN KADROLAR

İşte Milli savaş uçağının tasarlanması süresinde ihtiyaç duyulan kadrolar:

- Sistem Mühendisi

- Uçuş Kontrol Sistem Mühendisi

- Yapısal Tasarım/Analiz Mühendisi

- Uçak Sistemleri Mühendisi

- İtki Sistem Mühendisi

- Görev Sistemleri Mühendisi

- Yer ve Destek Sistemleri Mühendisi

- Beka Mühendisi Uçuş Bilimleri Mühendisi

- Elektromanyetik Tasarım Mühendisi

- Silah Entegrasyonu Tasarım Mühendisi

- Modelleme ve Simülasyon Mühendisi

- Proje Mühendisi