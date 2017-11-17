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‘Ekmeğe zam söz konusu değil’

Giriş Tarihi: 17.11.2017
‘Ekmeğe zam söz konusu değil’
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı , ekmeğin 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları olarak üretilebilmesi için bir çalışma yapıldığını belirterek, "Kesinlikle gizli bir zam söz konusu değildir" dedi. Ekmeğin 2002'den 2008'e kadar 200 gram olarak, 2008'de 300 gramdan başlayarak 50'şer gram ve katları olarak üretildiğini anımsatan Balcı, tüketici talebi doğrultusunda 2012'den sonra 250 gram ve 50 gram katları olarak üretiminin yapıldığını söyledi. Balcı, yapılan çalışmalarla günlük ekmek israfının 6 milyondan 4 milyon 900 bin adede kadar düşürüldüğünü bildirdi.
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