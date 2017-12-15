Sapro Ar-Ge ile öne çıkıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası İşbirliği ile hazırlanan Türkiye'nin Yükselen Liderleri araştırmasında ıslak mendil sektörünün en büyük oyuncusu Sapro da yer aldı. Araştırmaya göre Sapro, Türkiye'nin İlham Veren Şirketleri listesine giren 100 şirketten biri oldu.

Araştırmaya konu olan söz konusu 100 şirket, 2013-2016 yılları arasında Türkiye'nin aynı dönemdeki GSYH artış hızının iki katının üzerinde büyüme gösterdi. Sapro'nun üç dönemlik yıllık bileşik büyüme hızı ise yüzde 22,49 olarak gerçekleşti.

25 federasyon, 205 dernek ve 40 bin şirketin üye olduğu TÜRKONFED'in Londra Borsası ile birlikte yaptığı araştırma, Türkiye'de cirosu 1 milyar liranın altında olan şirketleri kapsıyor. Üretiminin yüzde 75'ini ihraç eden Sapro, yıllık 80 milyon euro ciro ile Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 496'ncı sırada yer alıyor.

SAPRO'NUN FARKI: KALİTE, SÜREKLİLİK, ESNEKLİK VE HIZ

Sapro'nun kurucu ortakları ve Yönetim Kurulu Eş Başkanları Ceyhun Zincirkıran ile Mehmet Gündoğdu, araştırma için yaptıkları açıklamada, private label ürün tedarik felsefesine hakim olmalarının başarılarında en önemli faktör olarak öne çıktığını belirterek, "Biz markaları emanet alıyoruz ve o emaneti en üst kaliteyle müşterilerimize sunuyoruz. Private label ürünlerin dört önemli vazgeçilmezi kalite, süreklilik, esneklik ve hızdır. Sapro olarak tüm yatırımlarımız bu dört unsuru en üst seviyede sunabilmeye yöneliktir. BRC ve IFS belgelerine sahip Türkiye'de ilk ıslak mendilde tek firmayız. Aynı zamanda FSC, PEFC ve AISE kalite sertifikaları ile hem çevreye duyarlılık hem de sürdürebilirlik açısından özel bir konumdayız. Her şeyin önce saygıyla başladığını biliyor ve öyle davranıyoruz. 2011 yılından bu yana her yıl insan kaynakları alanında İnsana Saygı ödülü alıyoruz" dediler.

AR-GE İLE ÖNE ÇIKIYOR

Sapro'yu öne çıkaran bir diğer özellik ise Ar-Ge yatırımları. Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok yatırım yatırım yapan 250 firmadan biri olan Sapro'nun Ar-Ge biriminde 35 kimya mühendisi ve 5 biyolog çalışıyor. Sapro bünyesinde 4 adet kimyasal analiz, mikrobiyoloji laboratuvarı, giriş kontrol ve grafik birimleri bulunuyor.

Beyaz sabun, gül kokulu ürünler, ıslak tuvalet kağıtları, gözlük temizleme mendilleri gibi birçok ürünü Türk tüketicisiyle ilk kez buluşturan firma olan Sapro'nun, Ar-Ge çalışmaları sektörde yer alan diğer ıslak mendil üreticilerine de öncülük ediyor.