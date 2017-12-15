Son dakika: Asgari ücret için ilk teklif belli oldu

Asgari ücretin belirlenmesi için başlayan maratonda ikinci tur görüşmeleri bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini bildirdi.



Atalay, Ttaşeron işçilerin kadro düzenlemesi ile ilgili olarak "KİT'lerdeki çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunun büyük ölçüde çözüleceğini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILDI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştiren komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapmıştı.



Bakan Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.



İşçileri temsil eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine duyarlı olması ve yeni asgari ücretin "insan onuruna yakışır" düzeyde belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuşmuştu.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 404 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor