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‘Yaşayan ölüler’e sıkı takip Ölen yakınları üzerinden nemalanan fırsatçıların ortaya çıkarılması için harekete geçildi. 10 yıldır oturduğu yerden ”hareket etmeyenler” tek tek kontrol edilecek. 2 milyon 273 bin kişi mercek altında