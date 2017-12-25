Üç Avrupalı’dan ikisi otonom araçlara karşı

Otomotiv
dünyasının geleceğinde sürücüsüz yani otonom araçlar var. Kendi kendine hareket edebilen otonom araçların 5-10 yıl içinde yollara çıkması bekleniyor. Ancak yapılan bir araştırma tüketicilerin otonom araçlara sıcak bakmadığını ortaya koydu. Mazda Drive Together kampanyasının bir parçası olarak başlatılan Ipsos araştırmasına göre, üç Avrupalıdan ikisi sürücüsüz otomobiller yaygınlaşsa bile araç kullanmaya devam etmek istiyor. Avrupa'daki önemli pazarlarda 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette, sürücülerin ortalama yüzde 66'sının sürücüsüz araçlar yaygınlaşsa bile direksiyon başında kalmak istediklerini ortaya çıkardı. İngiltere, Almanya, Avusturya ve Polonya'da bu değer yüzde 71'lere ulaştı. Araştırma, sürücülerin sadece yüzde 33'ünün "otonom araçlara" sıcak baktığını gösterdi. Bu oran Fransa ve Hollanda'da yüzde 25'e düşüyor.
DUYGUSAL BAĞ VAR
Araştırma ayrıca, otomobil ve sürücü arasında önemli bir duygusal bağ olduğunu ortaya koyuyor: Sürücülerin ortalama yüzde 69'u "gelecek nesiller araç kullanmaya devam etme seçeneğine sahip olmayı umuyor" seçeneğini işaretledi.
Otomobil kullanmayı spora tercih ediyor
Diğer etkinliklerle karşılaştırma yapıldığında yüzde 37'lik kısmının otomobil kullanmayı bilgisayar oyunlarına, yüzde 23'ünün ise dışarıda eğlenmeye ya da spor yapmaya tercih ettiği görülüyor. İngiltere'de yüzde 37'lik kısım spor yapmaktansa otomobil kullanmayı tercih ediyor.