Ali Ağaoğlu’ndan enerjiye dev yatırım

Ağaoğlu Enerji Grubu , yenilenebilir enerji de gücüne güç katacak bir anlaşmaya imza attı. Grup, 735 milyon lira değerinde ve 125 megavat kurulu güce sahip Balıkesir RES projesinin rüzgâr türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladı. Yenilenebilir enerjideki yatırımlara devam ettiklerini kaydederek, geçen yıl Alman Nordex'ten 68.4 megavat kapasiteli 19 rüzgâr türbini siparişi verdiklerini anımsatan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu , "İşadamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. 2018'de yenilenebilir enerjiye 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız. Bu alana geçen yıl 700 milyon lira, bu yıl da 400 milyon liralık yatırım yaptık" dedi.

CARİ AÇIĞA KATKI

Ali Ağaoğlu, 2016 ve 2017'yi toplamda 1 milyar liralık enerji yatırımıyla kapattıklarını anımsatarak, 2017'de Bursa ve Yalova'daki iki RES projesinin tamamlanarak işletmeye açıldığını hatırlattı. Ağaoğlu, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasında bu açığa neden olan enerji alanındaki yatırımların büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Yenilenebilir enerji alanındaki her yatırımın cari dengeye olumlu etki yapacağını vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Bu projemizde kullanacağımız rüzgâr türbinlerinin kule kanat ve jeneratörlerinin yerli imal edilmesi de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Projemizin yerlilik oranı benzerlerine göre yüksek."

YATIRIMI SÜRECEK

Nordex Energy GmbH Türkiye Satış Müdürü Habib Babacan da yenilenebilir enerji alanında önemli gruplardan biri olan Ağaoğlu'na kendilerine güvenleri nedeniyle teşekkür etti. Yatırımlarının uzun vadede devam edeceğini dile getiren Babacan, bu anlaşma kapsamında Ağaoğlu'na türbin tedariki sağlayacakları bilgisini verdi. Babacan, "31 makineyi bu projeye tedarik edeceğiz. Bakım ve tedarik sözleşmesi imzalıyoruz" dedi.

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