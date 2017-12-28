İnşaatçılar 2018’e dev kampanyayla giriyor

Konut satışlarını hızlandırmak için toplu hareket başlatan Türk inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, yeni yılı dev bir kampanyayla karşılamaya hazırlanıyor. Daha önce 3 kez sektöre büyük ivme kazandıran kampanyalar düzenleyen inşaatçılar, dün sektörü şaha kaldırmak için yeniden Emlak Konut GYO'la bir araya gelip yılın son toplantısını yaptı.



KAMPANYA 3 AY SÜRECEK

2017'yi 1.4 milyonluk rekor konut satışıyla kapatmaya hazırlanan inşaat sektörü temsilcileri, konuyu geniş kapsamlı masaya yatırıp, firmaların yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturarak çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre kampanya atağı bir öncekinde olduğu gibi yine Emlak Konut GYO çatısı altında olmayacak. Firmalar inisiyatif alarak kampanya başlatacak. Görüşmeler neticesinde yüklenici firmaların mevcut satış koşullarına kampanyayla birlikte devam edebilecekleri ortaya çıktı.

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