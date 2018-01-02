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Ekmeğin gramı artıyor israfın önüne geçiliyor

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Ekmeğin gramı artıyor israfın önüne geçiliyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle ekmekte yeni dönem başladı. Ekmek çeşitlerinin en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesiyle ının önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı , yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirtti.
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Ekmeğin gramı artıyor israfın önüne geçiliyor
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