Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Proje bazlı teşvikte 80 milyarlık yatırım

Proje bazlı teşvikte 80 milyarlık yatırım

Giriş Tarihi: 4.1.2018
Proje bazlı teşvikte 80 milyarlık yatırım
2017'de 157.1 milyar dolarlık la en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaşırken, bu yıl rekorun kırılması hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, 'nin de katılımıyla dün açıkladığı verilere göre Türk Lirası ile ihracat da 2010'a göre 5 kat arttı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bu yıl hedefimiz 169 milyar dolar. Gönlümüzdeki hedef ise 170 milyar dolar" dedi. Zeybekci, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde 80 milyarlık yatırım için teşviki tamamlayacaklarını söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Proje bazlı teşvikte 80 milyarlık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN