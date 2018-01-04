Proje bazlı teşvikte 80 milyarlık yatırım

Türkiye
2017'de 157.1 milyar dolarlık ihracat
la en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaşırken, bu yıl rekorun kırılması hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
'nin de katılımıyla dün açıkladığı verilere göre Türk Lirası ile ihracat da 2010'a göre 5 kat arttı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bu yıl hedefimiz 169 milyar dolar. Gönlümüzdeki hedef ise 170 milyar dolar" dedi. Zeybekci, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde 80 milyarlık yatırım için teşviki tamamlayacaklarını söyledi.