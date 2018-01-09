Hayal Ortağım’da anlamlı işbirliği

Görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımlarına destek olmak, görsel sanattan da herkes kadar keyif alabilmelerini sağlamak için yola çıkan Turkcell, Yapı Kredi Kültür Sanat
ile işbirliğine gitti. Turkcell'in "Hayal Ortağım" uygulamasında yer alan "Cepten Sesli Betimleme
" servisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olacak. Söz konusu servis, 65 vizyon filmi ve TV programlarından sonra Yapı Kredi Kültür Sanat'ta görme engellilerle sanat eserlerini buluşturacak. Sergiler kapalı alan navigasyon servisi ile rahatça gezilebilirken, aynı zamanda eser betimlemeleri ve açıklamaları "Hayal Ortağım" üzerinden görme engellilerin hizmetine sunulacak. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta kurulacak sergilerde "Hayal Ortağım" uygulaması kullanıcı sergiye girdiği andan itibaren navigasyon hizmeti sunacak, yüzlerce eserin açıklamalarını iletecek ve Sesli Betimleme Derneği'nin destekleriyle hazırlanan detaylı eser betimlemelerine kolayca ulaşılmasını sağlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın 21 Ocak'a kadar uzatılan sergisi Sarmal için yapılan uygulamanın, daha sonra kurumun diğer sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olması planlanıyor.
11 İLDE, 27 AVM'DE KULLANILIYOR
"Yol
Arkadaşım" teknolojisi, görme engellilerin kapalı alanlarda aradıkları mekanları kolayca bulmalarını amaçlıyor. 11 ilde 27 AVM'de kullanılabilen teknoloji ile bugüne kadar görme engelliler yaklaşık 200 futbol sahası alanı özgürce gezebildi.