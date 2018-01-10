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12 aydan az çalışana kapı açık

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
12 aydan az çalışana kapı açık

Milyonlarca taşeron çalışanı ilgilendiren kadroya geçiş başvuruları yarın mesai saati bitiminde sona eriyor. 12 aydan az çalışanlara başvuru imkânı sağlanmadığı iddiaları üzerine harekete geçti. Başkanlık, bu kapsamdaki işçilere geçici işçi pozisyonlarında istihdam imkânı sağlandığını anımsatarak, "Düzenleme kapsamındaki idare, mahalli idare şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmek üzere söz konusu çalışanlardan gerekli nitelikleri taşıyanların başvurularını aynı şartlarda almak durumundadır" uyarısında bulundu.

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